Haberler İngiltere Premier Lig Leicester City - Liverpool: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de zirve mücadelesi veren ile , 24. haftada karşı karşıya geldi. Ev sahibi , yenik duruma düştüğü maçı Maddison, ve 'ın golleriyle 3-1 kazanmayı başardı. , Liverpool'daki ilk maçına çıkarken, Leicester'da ise 90 dakika mücadele etti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 17:24 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 17:38
Leicester City - Liverpool: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 24. haftasında ile karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadeleyi ev sahibi City 3-1'lik ksorla galip tamamladı.

57. dakikada 'ın golüyle yenik duruma düşen Tilkiler, 78'de , 81'de ve 85'te 'ın golleriyle galibiyete uzanmayı başardı.

OZAN İLK MAÇINDA ŞANSSIZDI

Liverpool'un ara transfer döneminde 'den kiraladığı , yeni takımıyla ilk maçına Leicester karşısında çıktı. Şanssız bir maç geçiren milli futbolcu, 78. dakikada Maddison'un attığı golde kaleci 'la yaşadığı anlaşmazlık sonucu takımının gol yemesine neden oldu.

Leicester bu sonuçla puanını 46'ya çıkarıp 2. sıraya tırmanırken, 4. basamakta yer alan ve şampiyonluk yarışında ağır yara alan Liverpool ise 40 puanda kaldı.

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