Leicester City - Liverpool: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Leicester City ile Liverpool karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadeleyi ev sahibi Leicester City 3-1'lik ksorla galip tamamladı.

57. dakikada Mohamed Salah'ın golüyle yenik duruma düşen Tilkiler, 78'de James Maddison, 81'de Jamie Vardy ve 85'te Harrison Barnes'ın golleriyle galibiyete uzanmayı başardı.

OZAN İLK MAÇINDA ŞANSSIZDI

Liverpool'un ara transfer döneminde Schalke'den kiraladığı Ozan Kabak, yeni takımıyla ilk maçına Leicester karşısında çıktı. Şanssız bir maç geçiren milli futbolcu, 78. dakikada Maddison'un attığı golde kaleci Alisson'la yaşadığı anlaşmazlık sonucu takımının gol yemesine neden oldu.

Leicester bu sonuçla puanını 46'ya çıkarıp 2. sıraya tırmanırken, 4. basamakta yer alan ve şampiyonluk yarışında ağır yara alan Liverpool ise 40 puanda kaldı.