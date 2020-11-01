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'de sokağa çıkma yasağı sonrası maçları ertelenecek mi? Açıklama geldi

'de artan corona virüsü vakalarının ardından 5 Kasım'dan itibaren 4 haftalık süreyle sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. 'in oynanıp oynanmayacağı konusu yanıt buldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 10:54
İngiltere'de sokağa çıkma yasağı sonrası Premier Lig maçları ertelenecek mi? Açıklama geldi

Corona virüsü vakalarının kontrolsüz şekilde artmasıyla 'de bir dizi önlemler devreye sokuldu. Ada'da 5 Kasım'dan itibaren 1 ay sürecek şekilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ülke genelinde alınan karantina kararı sonrası gözler 'e çevrildi.

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre Premier Lig maçları, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 4 haftalık periyodda devam edecek. Lig müsabakaları seyircisiz oynanacak.

Bilindiği gibi pandeminin başlarında da corona virüsünden en çok etkilenen Avrupa ülkelerinin başında gelen İngiltere'de, Premier Lig 3 ay boyunca askıya alınmıştı.

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