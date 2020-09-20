Haberler İngiltere Premier Lig Leicester City - Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 2. haftasında sahasında 'i konuk ediyor. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Leicester City - Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 10:35 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 10:35
Leicester City - Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'de heyecan devam ediyor. sahasında 'i konuk ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. İki takımında hedefi 3 puanı alarak haftayı galibiyetle tamamlamak. Peki, Leicester City - Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

LEICESTER CITY - BURNLEY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Leicester City - Burnley maçı 20 Eylül Pazar saat 21:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

LEICESTER CITY - BURNLEY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Leicester City: Schmeichel, Castagne, Morgan, Çağlar, Justin, Ayoze, Tielemans, Ndidi, Maddison, Barnes, Vardy

Burnley: Pope, Bardsley, Tarkowski, Long, Taylor, Brady, Brownhill, Westwood, McNeil, Wood, Rodriguez

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