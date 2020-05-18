Jürgen Klopp: Şampiyon ilan edilmeliyiz
Corona virüsü nedeniyle ertelenen İngiltere Premier Lig'nin ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken, lider Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp'tan flaş bir açıklama geldi. Alman teknik adam, ligde açık farkla lider olduklarını belirtip, sezonun iptal edilmesi halinde şampiyon ilan edilmeleri gerektiğini söyledi.
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp, corona virüsü nedeniyle askıya alınan ligin oynanamaması durumunda kendilerinin şampiyon ilan edilmesi gerektiğini söyledi.
"ŞAMPİYON İLAN EDİLMELİYİZ"
Alman teknik adam, "Sezonun iptal edilmesini isteyen insanlar olduğunu duyuyorum. Ligin %76'sı oynanmış ve siz bunu silmek mi istiyorsunuz? Bence bu adaletsiz olur. İç saha tablosunda lideriz, deplasman tablosunda lideriz. Bizim şampiyon ilan edilmemiz gereken bir sezon bu" ifadelerini kullandı.
"HER ŞEYE HAZIR OLMALIYIZ"
Klopp, corona virüsü salgınının yarattığı krizle ilgili ise, "Şu andaki krizle ilgilenmek en önemli şey ancak bu bazı şeylerin de hiç önemi yok demek değil. Hayatta şampiyon olamamaktan da kötü şeyler var, birçok insanın problemleri var. İnsanlar ölüyor, biz de her şeye hazır olmalıyız" dedi.
Corona virüsü nedeniyle durdurulan İngiltere Premier Lig'de Liverpool, en yakın rakibi M. City'nin 25 puan lider durumda bulunuyor.
- 18.05.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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