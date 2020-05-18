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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Son dakika: resmen duyurdu! Antrenmanlar...

Son dakika: Premier Lig resmen duyurdu! Antrenmanlar...

'de son dakika gelişmesi... Ada kulüpleri, corona virüsü (koronavirüs) salgını nedeniyle ertelenen ligde, yeniden antrenmanlara dönme kararı aldı.

'de ışık göründü... Dünyanın en önemli ve heyecan verici ligleri arasında gösterilen Premier Lig'in geri dönüşü için ilk adım atıldı.

Premier Lig'in resmi hesabından yapılan açıklamada, kulüplerin, oy birliği ile geri dönüş için ilk adımı attığı ifade edildi.

Buna göre 19 Mayıs Salı günü, takımların küçük gruplar halinde çalışmalarına başlamaları için karar alındığı duyuruldu.

Bu karar; Futbolcular, menajerler, Premier Lig kulüp doktorları, bağımsız uzmanlar ve hükumet ile istişare edilerek alındı.

En yüksek derecede tıbbi kontroller alınacak ve tüm paydaşların en güvenli ortamda çalışmalarını yapması sağlanılacak.

TOPLANTILAR DEVAM EDECEK

Takım çalışmarı için uzmanlar, oyuncular, menajerler ve Premier Lig yönetim kurulu, toplantılarına devam edecek.

Premier Lig'de antrenmanlar başlıyor
  1. 18.05.2020
  2. Güncelleme: 18.05.2020 17:31
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