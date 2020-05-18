Son dakika: Premier Lig resmen duyurdu! Antrenmanlar...
İngiltere Premier Lig'de son dakika gelişmesi... Ada kulüpleri, corona virüsü (koronavirüs) salgını nedeniyle ertelenen ligde, yeniden antrenmanlara dönme kararı aldı.
Premier Lig'de ışık göründü... Dünyanın en önemli ve heyecan verici ligleri arasında gösterilen Premier Lig'in geri dönüşü için ilk adım atıldı.
Premier Lig'in resmi hesabından yapılan açıklamada, kulüplerin, oy birliği ile geri dönüş için ilk adımı attığı ifade edildi.
Buna göre 19 Mayıs Salı günü, takımların küçük gruplar halinde çalışmalarına başlamaları için karar alındığı duyuruldu.
Bu karar; Futbolcular, menajerler, Premier Lig kulüp doktorları, bağımsız uzmanlar ve hükumet ile istişare edilerek alındı.
En yüksek derecede tıbbi kontroller alınacak ve tüm paydaşların en güvenli ortamda çalışmalarını yapması sağlanılacak.
TOPLANTILAR DEVAM EDECEK
Takım çalışmarı için uzmanlar, oyuncular, menajerler ve Premier Lig yönetim kurulu, toplantılarına devam edecek.
- 18.05.2020
- Güncelleme: 18.05.2020 17:31
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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