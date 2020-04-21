Sheffield Unitedlı futbolculardan flaş corona virüsü kararı! Yıl sonuna kadar...
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sheffield United'da futbolcular, corona virüsü salgını nedeniyle maaşlarının bir kısmını ve bonus ödemelerini yıl sonuna erteledi. Ayrıyeten teknik heyet ve üst yönetici (CEO) Stephen Bettis de aynı şekilde maaşlarında erteleme gerçekleştirdi.
Premier Lig ekibi Sheffield United'da futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maaşlarının bir kısmını ve bonus ödemelerini yıl sonuna kadar erteledi.
Kulüpten yapılan açıklamada, teknik heyet ve üst yönetici (CEO) Stephen Bettis'in de altı ay boyunca aynı şekilde erteleme yaptığı belirtildi.
İngiliz kulübünün, bu şekilde personel maaşlarını eksiksiz olarak ödeyebileceği ifade edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bettis, koronavirüs nedeniyle zor bir dönemden geçtiklerini belirterek, "Futbolcular ve teknik heyet, bu jestleriyle Sheffield United'ı önemsediklerini göstermiş oldu." yorumunu yaptı.
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Sheffield Unitedlı futbolculardan flaş corona virüsü kararı! Yıl sonuna kadar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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