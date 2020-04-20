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20 Nisan 2020, Pazartesi
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kabul etmemişti! indirimi resmen duyurdu

Mesut Özil kabul etmemişti! Arsenal indirimi resmen duyurdu

ekiplerinden 'da forma giyen Alman yıldız Mesut Özli'in menajeri nedeniyle yapılacak indirimi kabul etmeyeceklerini dile getirmişti. Ancak İngiliz devi, futbolcular ve teknik heyetin maaşlarında %12,5 indirime gidildiğini duyurdu.

ekibi 'da futbolcular ve teknik heyet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maaşlarında yüzde 12,5 indirime gitti.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular ve teknik heyetin yıllık kazançlarından yüzde 12,5 oranında kesinti yapılmasını gönüllü olarak kabul ettiği belirtildi.

İngiliz kulübünün gelecek sezonlarda finansal hedeflerini tutturması durumunda kesinti tutarlarının geri ödeneceği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu zorlu zamanda kulübümüzü desteklemek için bir araya gelen oyuncularımıza ve teknik ekibimize minnettarız." ifadesine yer verildi.

Arsenal'da daha önce de yöneticiler indirimine gitmişti.

MESUT ÖZİL KABUL ETMEMİŞTİ

Bu arada Arsenal'de forma giyen yıldız futbolcu 'in menajeri Erkut Söğüt daha önce yaptığı açıklamada, "Kulüplerin gelirleri henüz düşmemişken yapamayız" demişti. Özil, takımda aylık 1.4 milyon sterlin kazanarak dikkatleri üzerine çekiyor.

  1. 20.04.2020
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