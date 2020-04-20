Mesut Özil kabul etmemişti! Arsenal indirimi resmen duyurdu
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özli'in menajeri corona virüsü nedeniyle yapılacak indirimi kabul etmeyeceklerini dile getirmişti. Ancak İngiliz devi, futbolcular ve teknik heyetin maaşlarında %12,5 indirime gidildiğini duyurdu.
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'da futbolcular ve teknik heyet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maaşlarında yüzde 12,5 indirime gitti.
Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular ve teknik heyetin yıllık kazançlarından yüzde 12,5 oranında kesinti yapılmasını gönüllü olarak kabul ettiği belirtildi.
İngiliz kulübünün gelecek sezonlarda finansal hedeflerini tutturması durumunda kesinti tutarlarının geri ödeneceği kaydedildi.
Açıklamada, "Bu zorlu zamanda kulübümüzü desteklemek için bir araya gelen oyuncularımıza ve teknik ekibimize minnettarız." ifadesine yer verildi.
Arsenal'da daha önce de yöneticiler maaş indirimine gitmişti.
MESUT ÖZİL KABUL ETMEMİŞTİ
Bu arada Arsenal'de forma giyen Türk asıllı yıldız futbolcu Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt daha önce yaptığı açıklamada, "Kulüplerin gelirleri henüz düşmemişken indirim yapamayız" demişti. Özil, takımda aylık 1.4 milyon sterlin kazanarak dikkatleri üzerine çekiyor.
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