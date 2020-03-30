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30 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler İngiltere Premier Lig Dev kulüp Araplara satılıyor!

'a Araplar talip oldu!

Newcastle United'a Araplar talip oldu!

Arap sermayesinin son yıllarda büyük ilgi gösterdiği İngiltere Premier Ligi'nde bir kulübün daha Araplara satılabileceği öğrenildi. Suudi iş adamı Yasir Al-Rumayyan'ın 'a talip olduğu ve mevcut hisselerinin yüzde 80'ini almak için kulübün mevcut sahibi 'ye 365 milyon dolarlık ödeme yapacağı ileri sürüldü.

kulübü 'a bu kez Suudi iş adam Yasir Al-Rumayyan'ın talip olduğu ve satışın tamamlanmasına kısa bir süre kaldığı iddia edildi.

Forbes'un haberine göre, Al-Rumayyan'ın kulübün hisselerinin %80'ini mevcut sahip 'den 365 milyon dolar karşılığında satın alacağı belirtildi. Bu satın almadan sonra ise Al-Rumayyan'ın kulübün yeni başkanı olacağı da bir diğer iddia olarak haberde yer aldı.

Forbes'un en değerli kulüpler listesinde 318 milyon dolar ile 20. sırada yer alan Newcastle United kulübü uzun süredir istikrarsız görüntüsüyle Premier Lig'de düşmemeye oynuyordu.

ALLEGRI TEKNİK DİREKTÖR OLACAK!
İngiliz basını, Mike Ashley'in Newcastle United'ı satmasının ardından ise kulüpte büyük değişim olacağını belirtiyor. Kulüpte işten çıkan bir çok personelin olacağının belirtilmesinin yanında takımın başına dünyaca ünlü tanınmış bir teknik adamın getirileceği ifade ediliyor.

Konuşulan teknik adamlar arasında ise ismi en yüksek sesle konuşulan isim ise, . 18-19 sezonu sonunda 'tan ayrılan Allegri o günden bu yana herhangi bir takımla anlaşmamıştı...
  1. 31.03.2020
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