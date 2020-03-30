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30 Mart 2020, Pazartesi
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Corona virüsüne meydan okudu! "Daha güçlü..."

Corona virüsüne meydan okudu! "Daha güçlü..."

ekiplerinden 'nin teknik direktörü , corona virüsü salgını sonrası daha güçlü bir şekilde geri geleceklerini söyledi. İspanyol teknik adam, "Daha güçlü, daha iyi olarak geri döneceğiz. Belki biraz da kilo almış olarak. Evde kalın, sağlıklı kalın" ifadesini kullandı.

'nin teknik patronu , kulübün internet sitesinde yer alan videosunda, futbolu özlediklerini belirterek corona virüsü salgınını yenip daha güçlü geri döneceklerini söyledi.

İspanyol teknik adam, "Birkaç gün önce sahip olduğumuz hayatı da özlüyoruz ancak şimdi bilim insanlarını, doktorları ve hemşireleri dinleme zamanı." ifadesini kullandı.

Taraftarlarına çağrıda bulunan Guardiola, "Sizler benim ailemsiniz, sizi daha iyi hissettirmek için mümkün olan her şeyi yapacağız. Daha güçlü, daha iyi olarak geri döneceğiz. Belki biraz da kilo almış olarak. Evde kalın, sağlıklı kalın." değerlendirmesini yaptı.

  1. 30.03.2020
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