Futbol camiasını sevindiren corona virüs gelişmesi! Hudson Odoi... - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
24 Mart 2020, Salı
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Futbol camiasını sevindiren gelişmesi! ...

Futbol camiasını sevindiren corona virüs gelişmesi! Hudson Odoi...

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile testinin pozitif olduğunu duyuran 'li yıldız Hudson-Odoi, müjdeli haberi verdi... 19 yaşındaki İngiliz yıldız, yaptığı açıklamada corona virüsü yendiğini ve kendini yeniden sağlıklı hissetiğini duyurdu. İşte o gelişme... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve binlerce insanın ölümüne yol açan , futbol camiasını da derinden etkilemişti.

Bir çok sporcu, yapılan testler sonrasında bu virüse yakalandığını açıklarken, 'de forma giyen 19 yaşındaki İngiliz futbolcu Hudson-Odoi de virüsün kendisine tespit edildiğini açıklamıştı.

MÜJDEYİ VERDİ!

Yaklaşık 2 hafta önce corona virüs olduğunu açıklayan Odoi, müjdeli haberi duyurdu. 19 yaşındaki futbolcu, kendini iyi hissettiğini ve her zamanki haline döndüğünü doğruladı.

Odoi, bu sezon toplamda 27 müsabakada rol alırken 4 gol 6 asistle oynadı.

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  1. 24.03.2020
  2. Güncelleme: 24.03.2020 14:24
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