Jose Mourinho'dan anlamlı hareket! Corona virüsü...
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ı çalıştıran Portekizli antrenör Jose Mourinho, corona virüsü nedeniyle yardıma ihtiyaç duyan yaşlılar için yiyecek yardımı yapan bir kuruluşunun ekibinde görev aldı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve son dakika gelişmeleriyle sürekli olarak can kayıpları haberleri aldığımız corona virüsü için insanlık adeta seferberlik ilan etti! Pek çok ülkede ihtiyaç sahiplerine yardım için kuruluşlar harekete geçerken ünlü isimler bu kuruluşlarda görev aldı. Bu isimlerden biri de Portekizli teknik adam Jose Mourinho oldu.
Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho corona virüsü nedeniyle yardıma ihtiyaç duyan yaşlılar için harekete geçti. Mou, bugün yiyecek yardımı yapan bir yardım kuruluşunun ekibinde görev aldı.
Portekizli teknik adamı sokakta yardım paketini ulaştırırken görenler ise, mesafeyi koruma kuralını da unutmadan, Mourinho'yla birlikte fotoğraf çektirdi.
- 24.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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