Jose Mourinho'dan anlamlı hareket! Corona virüsü... - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
23 Mart 2020, Pazartesi
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'dan anlamlı hareket! ...

Jose Mourinho'dan anlamlı hareket! Corona virüsü...

ekiplerinden 'ı çalıştıran Portekizli antrenör , nedeniyle yardıma ihtiyaç duyan yaşlılar için yiyecek yardımı yapan bir kuruluşunun ekibinde görev aldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve son dakika gelişmeleriyle sürekli olarak can kayıpları haberleri aldığımız için insanlık adeta seferberlik ilan etti! Pek çok ülkede ihtiyaç sahiplerine için kuruluşlar harekete geçerken ünlü isimler bu kuruluşlarda görev aldı. Bu isimlerden biri de Portekizli teknik adam oldu.

Teknik Direktörü Jose Mourinho corona virüsü nedeniyle yardıma ihtiyaç duyan yaşlılar için harekete geçti. Mou, bugün yiyecek yardımı yapan bir yardım kuruluşunun ekibinde görev aldı.

Portekizli teknik adamı sokakta yardım paketini ulaştırırken görenler ise, mesafeyi koruma kuralını da unutmadan, Mourinho'yla birlikte fotoğraf çektirdi.

  1. 24.03.2020
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