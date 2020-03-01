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01 Mart 2020, Pazar
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’un serisi sona erdi

Liverpool’un serisi sona erdi

’de açık ara lider olan , 44 maçlık yenilmezlik serisini Watford deplasmanında yitirdi: 0-3.

'de açık ara lider olan , 44 maçlık yenilmezlik serisini Watford deplasmanında yitirdi: 0-3. Ligde üst üste 18 maç kazanarak 'nin 2017-2018 sezonunda kırdığı İngiltere liginin en uzun galibiyet serisi rekoruna ortak olan Liverpool, rekoru kıramadı
  1. 1.3.2020
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