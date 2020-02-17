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17 Şubat 2020, Pazartesi
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Çizme yolcusu

Paul Pogba Çizme yolcusu

Uzun süredir 'dan ayrılacağı iddia edilen 'da yeni gelişmeler yaşanıyor. , Fransız yıldızın İtalyan devi 'a gitmek istediğini yazdı.

Uzun süredir 'dan ayrılacağı iddia edilen 'da yeni gelişmeler yaşanıyor. , Fransız yıldızın İtalyan devi 'a gitmek istediğini yazdı. İngiliz ekibinin ise sözleşmesi 2021'de bitecek Pogba'yı 100 milyon euro'ya satmak istediği belirtiliyor.
  1. 17.2.2020
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