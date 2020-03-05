Leicester City'den Çağlar Söyüncü'ye yeni sözleşme - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
05 Mart 2020, Perşembe
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'den 'ye yeni sözleşme

Leicester City'den Çağlar Söyüncü'ye yeni sözleşme

İngiltere ekiplerinden , Milli futbolcumuz ve İngiliz futbolcu ile yeni sözleşme imzalama konusunda oyuncuların menajeriyle görüşmeye başladı. Adı ile anılan yıldız futbolcu Çağlar Söyüncü'nün 2023 yılında sözleşmesi bitiyor.

'de formasıyla başarılı bir performans sergileyen ve başta olmak üzere Avrupa'da dev kulüplerin dikkatini çeken 'nün de kulübüyle yeni sözleşmeye sıcak baktığı öğrenildi.

'un haberine göre, yönetim her iki oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladı.

MAAŞLARI ARTIRILACAK

Hem Çağlar, hem de Maddison'un sözleşmeleri 2023 yılına sona erecek. Leicester City yönetimi oyuncuların maaşlarını arttırıp uzun vadeli bir sözleşme imzalamayı planlıyor.

bu sezon Leicester City formasıyla Premier Lig'de 27 maçta 6 gol attı ve 3 asist yaptı. Maddison tüm kulvarlarda 34 maçta 9 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Takımın vazgeçilmez bir diğer oyuncusu Çağlar Söyüncü ise Premier Lig'de 27 maçta forma giyerken, aynı zamanda 1 gol attı, 1 asist yaptı.

  1. 05.03.2020
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