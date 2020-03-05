Leicester City'den Çağlar Söyüncü'ye yeni sözleşme
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü ve İngiliz futbolcu James Maddison ile yeni sözleşme imzalama konusunda oyuncuların menajeriyle görüşmeye başladı. Adı Manchester City ile anılan yıldız futbolcu Çağlar Söyüncü'nün 2023 yılında sözleşmesi bitiyor.
Premier Lig'de Leicester City formasıyla başarılı bir performans sergileyen ve başta Manchester City olmak üzere Avrupa'da dev kulüplerin dikkatini çeken Çağlar Söyüncü'nün de kulübüyle yeni sözleşmeye sıcak baktığı öğrenildi.
Sky Sports'un haberine göre, yönetim her iki oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladı.
MAAŞLARI ARTIRILACAK
Hem Çağlar, hem de Maddison'un sözleşmeleri 2023 yılına sona erecek. Leicester City yönetimi oyuncuların maaşlarını arttırıp uzun vadeli bir sözleşme imzalamayı planlıyor.
James Maddison bu sezon Leicester City formasıyla Premier Lig'de 27 maçta 6 gol attı ve 3 asist yaptı. Maddison tüm kulvarlarda 34 maçta 9 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Takımın vazgeçilmez bir diğer oyuncusu Çağlar Söyüncü ise Premier Lig'de 27 maçta forma giyerken, aynı zamanda 1 gol attı, 1 asist yaptı.
- 05.03.2020
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
-
Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Leicester City'den Çağlar Söyüncü'ye yeni sözleşme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.