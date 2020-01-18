Manchester City Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'de milli futbolcu Cenk Tosun'un da formasını giydiği Crystal Palace, deplasmanda ligin güçlü takımlarından Manchester City'e konuk olacak. Bu karşılaşma öncesi ev sahibi takım, ligde topladığı 47 puanla, 61 puanlı lig lideri Liverpool'un bir sıra gerisinde yer alıyor. Crystal Palace ise 29 puanla 9. sırada. Türk futbolseverlerin en merak ettiği konu ise Cenk Tosun'un ilk 11'de oynayıp oynamayacağı... Peki, Manchester City-Crystal Palace maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Cenk Tosun bu maçta oynayacak mı? İşte detaylar...
İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında lig ikincisi Manchester City sahasında Crystal Palace'ı konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi ev sahibi takım lider Liverpool'un 14 puan gerisinde bulunuyor.
MANCHESTER CITY-CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Manchester City'nin sahasında Crystal Palace'ı konuk edeceği mücadele TSİ 18.00'de başlayacak. Zorlu mücadele, S Sport kanalından canlı yayınlanacak.
CENK TOSUN OYNAYACAK MI?
İngiliz basını, Crystal Palace'e yeni transfer olan ve ilk maçına geçtiğimiz hafta Arsenal karşısında çıkan milli futbolcu Cenk Tosun'un ilk 11'de olmasının beklendiğini yazdı.
MUHTEMEL 11'LER
Manchester City (4-3-3): Ederson, Walker, Stones, Fernandinho, Mendy, De Bruyne, Rodri, Silva; Mahrez, Jesus, Sterling
Crystal Palace (4-5-1): Guaita; Kelly, Tomkins, Cahill, Riedewald; Ayew, McArthur, McCarthy, Kouyate, Zaha; Tosun
MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR
*Manchester City, Crystal Palace ile karşı karşıya geldiği son 9 lig maçında 7 galibiyet aldı.
*Crystal Palace, son çıktığı Manchester City deplasmanından 3-2 galip ayrılmıştı ancak daha önce rakibini dış sahada üst üste iki lig maçında yenemedi.
*Manchester City'nin Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin de Bruyne, Crystal Palace'a karşı çıktığı son 8 lig mücadelesinin 8'inde de skora doğrudan katkı yaptı. (2 gol, 6 asist)
*Ev sahibi takımın Cezayirli futbolcusu Ryad Mahrez, son 13 Premier Lig mücadelesinde 12 gole doğrudan katkı verdi. (7 gol, 5 asist)
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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