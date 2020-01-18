Manchester City Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Cenk Tosun oynayacak mı? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
18 Ocak 2020, Cumartesi
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Haberler İngiltere Premier Lig Haberleri Manchester City Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Manchester City Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere 'de milli futbolcu 'un da formasını giydiği , deplasmanda ligin güçlü takımlarından 'e konuk olacak. Bu karşılaşma öncesi ev sahibi takım, ligde topladığı 47 puanla, 61 puanlı lig lideri 'un bir sıra gerisinde yer alıyor. Crystal Palace ise 29 puanla 9. sırada. Türk futbolseverlerin en merak ettiği konu ise Cenk Tosun'un ilk 11'de oynayıp oynamayacağı... Peki, Manchester City-Crystal Palace maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Cenk Tosun bu maçta oynayacak mı? İşte detaylar...

İngiltere 'in 23. haftasında lig ikincisi sahasında 'ı konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi ev sahibi takım lider 'un 14 puan gerisinde bulunuyor.

MANCHESTER CITY-CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City'nin sahasında Crystal Palace'ı konuk edeceği mücadele TSİ 18.00'de başlayacak. Zorlu mücadele, S Sport kanalından canlı yayınlanacak.

CENK TOSUN OYNAYACAK MI?

İngiliz basını, Crystal Palace'e yeni transfer olan ve ilk maçına geçtiğimiz hafta karşısında çıkan milli futbolcu 'un ilk 11'de olmasının beklendiğini yazdı.

MUHTEMEL 11'LER

Manchester City (4-3-3): Ederson, Walker, Stones, Fernandinho, Mendy, De Bruyne, Rodri, Silva; Mahrez, Jesus, Sterling

Crystal Palace (4-5-1): Guaita; Kelly, Tomkins, Cahill, Riedewald; Ayew, McArthur, McCarthy, Kouyate, Zaha; Tosun

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

*Manchester City, Crystal Palace ile karşı karşıya geldiği son 9 lig maçında 7 galibiyet aldı.

*Crystal Palace, son çıktığı Manchester City deplasmanından 3-2 galip ayrılmıştı ancak daha önce rakibini dış sahada üst üste iki lig maçında yenemedi.

*Manchester City'nin Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin de Bruyne, Crystal Palace'a karşı çıktığı son 8 lig mücadelesinin 8'inde de skora doğrudan katkı yaptı. (2 gol, 6 asist)

*Ev sahibi takımın Cezayirli futbolcusu Ryad Mahrez, son 13 Premier Lig mücadelesinde 12 gole doğrudan katkı verdi. (7 gol, 5 asist)

  1. 18.01.2020
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