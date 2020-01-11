Mesut Özil ile Cenk Tosun... MAÇ SONUCU | Crystal Palace 1-1 Arsenal
Premier Lig'in 22. haftasında Crystal Palace ile Arsenal kozlarını paylaştı. Selhurst Park'taki mücadele 1-1 sona ererken Crystal Palace'ın Everton'dan kiraladığı Cenk Tosun ilk maçına çıktı. Milli futbolcumuz 68'de oyuna girerken hırslı görüntüsü dikkat çekti. Alman asıllı Türk oyuncu Mesut Özil ise Arsenal'in ilk 11'inde sahaya çıkan isimlerdendi... Cenk gibi mücadeleci bir oyun ortaya koyan Mesut, 70. dakikada oyundan alındı. Öte yandan Arsenal'de golün sahibi Pierre-Emerick Aubameyang, rakibine yaptığı sert müdahale sonrası 67. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Crystal Palace'ın tek sayısı ise 54'te Jordan Ayew'den geldi.
Premier Lig'in 22. haftasında Cenk Tosun'un formasını giydiği Crystal Palace, Mesut Özilli Arsenal'i ağırladı, kıran kırana geçen mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmanın ilk golü Arsenal'den geldi. Dakikalar 12'yi gösterdiğinde Lacazette'nin asistinde Aubameyang, golü bularak takımını 1-0 öne geçirdi.
Crystal Palace, 54. dakikada eşitliği sağladı. Kouyate, Jordan Ayew'in paasında Arsenal ağlarına topu gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.
AUBAMEYANG KIZARDI!
Arsenal'in yıldız golcüsü Aubameyang, 67. dakikada gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.
CENK TOSUN İLK KEZ
Cuma günü Everton'dan Crystal Palace'a transfer olan Cenk Tosun, 68. dakikada Meyer yerine oyuna girdi. Cenk, etkili oyunuyla dikkatleri üzerine geçti.
Mücadelede başka gol olmazken, maçın bitiş düdüğü sonrasında 1-1'lik skorla puanlar paylaşıldı.
Bu sonuçla Crystal Palace, puanını 28'e çıkartarak ligde 9. sırada kendine yer buldu. Arsenal ise 27 puanla 10. sırada yer aldı.
23. haftada Crystal Palace, deplasmanda Manchester City'in konuğu olacak. Arsenal ise evinde Sheffield United'ı konuk edecek.
- 11.01.2020
- Güncelleme: 11.01.2020 18:00
- Mesut Özil ile Cenk Tosun... MAÇ SONUCU | Crystal Palace 1-1 Arsenal
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
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fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Mesut Özil ile Cenk Tosun... MAÇ SONUCU | Crystal Palace 1-1 Arsenal haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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