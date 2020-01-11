Crystal Palace - Arsenal maçında 2 gol 1 kırmızı kart! Mesut Özil ile Cenk Tosun... - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
11 Ocak 2020, Cumartesi
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Haberler İngiltere Premier Lig Haberleri Mesut Özil ile Cenk Tosun... MAÇ SONUCU | Crystal Palace 1-1 Arsenal

ile ... MAÇ SONUCU | 1-1

Mesut Özil ile Cenk Tosun... MAÇ SONUCU | Crystal Palace 1-1 Arsenal

'in 22. haftasında ile kozlarını paylaştı. Selhurst Park'taki mücadele 1-1 sona ererken Crystal Palace'ın Everton'dan kiraladığı ilk maçına çıktı. Milli futbolcumuz 68'de oyuna girerken hırslı görüntüsü dikkat çekti. Alman asıllı Türk oyuncu ise Arsenal'in ilk 11'inde sahaya çıkan isimlerdendi... Cenk gibi mücadeleci bir oyun ortaya koyan Mesut, 70. dakikada oyundan alındı. Öte yandan Arsenal'de golün sahibi Pierre-Emerick Aubameyang, rakibine yaptığı sert müdahale sonrası 67. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Crystal Palace'ın tek sayısı ise 54'te Jordan Ayew'den geldi.

'in 22. haftasında 'un formasını giydiği , Mesut Özilli 'i ağırladı, kıran kırana geçen mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ilk golü Arsenal'den geldi. Dakikalar 12'yi gösterdiğinde Lacazette'nin asistinde Aubameyang, golü bularak takımını 1-0 öne geçirdi.

Crystal Palace, 54. dakikada eşitliği sağladı. Kouyate, Jordan Ayew'in paasında Arsenal ağlarına topu gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.

AUBAMEYANG KIZARDI!

Arsenal'in yıldız golcüsü Aubameyang, 67. dakikada gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.

CENK TOSUN İLK KEZ

Cuma günü Everton'dan Crystal Palace'a transfer olan Cenk Tosun, 68. dakikada Meyer yerine oyuna girdi. Cenk, etkili oyunuyla dikkatleri üzerine geçti.

Mücadelede başka gol olmazken, maçın bitiş düdüğü sonrasında 1-1'lik skorla puanlar paylaşıldı.

Bu sonuçla Crystal Palace, puanını 28'e çıkartarak ligde 9. sırada kendine yer buldu. Arsenal ise 27 puanla 10. sırada yer aldı.

23. haftada Crystal Palace, deplasmanda Manchester City'in konuğu olacak. Arsenal ise evinde Sheffield United'ı konuk edecek.

  1. 11.01.2020
  2. Güncelleme: 11.01.2020 18:00
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