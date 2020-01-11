Leicester City şampiyonluk yarışında yara aldı - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
11 Ocak 2020, Cumartesi
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şampiyonluk yarışında yara aldı

Leicester City şampiyonluk yarışında yara aldı

'de milli oyuncu 'nün formasını giydiği , konuk ettiği Southampton'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından lider iyiden iyiye yarışta yalnız kaldı.

Ligin 22. haftasında King Power Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Southampton'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Stuart Armstrong ve 81. dakikada Danny Ings kaydetti. 'nin tek golünü, 14. dakikada Dennis Praet attı.

Leicester City'de milli futbolcu , 90 dakika boyunca sahada kaldı. 45 puanda kalan Leicester City, iki maç eksiği bulunan lider 'un 13 puan gerisinde yer aldı. Southampton ise puanını 28'e çıkardı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesi veren takımlardan , ağırladığı Burnley'yi penaltıdan Jorginho, Tammy Abraham ve Callum Hudson-Odoi'nin ağları sarsmasıyla 3-0 mağlup etti.

ise Marcus Rashford (2), Anthony Martial ve Mason Greenwood'un fileleri havalandırdığı maçta konuk ettiği 'yi 4-0'la geçti.

Bu sonuçların ardından Chelsea 39, Manchester United ise 34 puana yükseldi.

  1. 11.01.2020
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