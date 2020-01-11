Tottenham 0 - 1 Liverpool | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 22. haftasındaki dev maçta Liverpool deplasmanda Tottenham ile karşı karşıya geldi. Tottenham Stadı'nda oynanan mücadeleyi Liverpool 1-0'lık skorla kazandı.
Liverpool'a galibiyeti getiren gol, 37. dakikada Muhammed Salah'ın asistinde Roberto Firmino ile geldi.
Bu sonucun ardından Liverpool, 2. sıradaki Leicester City ile puan farkını 16'ya çıkardı. 1 maçı eksik olan Manchester City ile ise fark 17 puan oldu. Son 5 maçta sadece 1 galibiyeti olan Tottenham ise 30 puanda kaldı.
Bu maçın ardından Kırmızılar bu sezon 21 maç sonunda 61 puana ulaşarak, İngiltere'nin en üst liginde tarihteki en yüksek puanı topladı.
Liverpool, Premier Lig'de oynadığı son 38 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi!
Premier Lig'in 23. haftasında Liverpool evinde Manchester United ile karşılaşacakken, Tottenham deplasmanda Watford'a konuk olacak.
- 11.01.2020
- Güncelleme: 11.01.2020 22:40
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
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borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
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fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
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KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
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