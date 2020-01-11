Tottenham 0 - 1 Liverpool | MAÇ SONUCU

Liverpool'a galibiyeti getiren gol, 37. dakikada Muhammed Salah'ın asistinde Roberto Firmino ile geldi.

Bu sonucun ardından Liverpool, 2. sıradaki Leicester City ile puan farkını 16'ya çıkardı. 1 maçı eksik olan Manchester City ile ise fark 17 puan oldu. Son 5 maçta sadece 1 galibiyeti olan Tottenham ise 30 puanda kaldı.

Bu maçın ardından Kırmızılar bu sezon 21 maç sonunda 61 puana ulaşarak, İngiltere'nin en üst liginde tarihteki en yüksek puanı topladı.

Liverpool, Premier Lig'de oynadığı son 38 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi!

Premier Lig'in 23. haftasında Liverpool evinde Manchester United ile karşılaşacakken, Tottenham deplasmanda Watford'a konuk olacak.