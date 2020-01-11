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11 Ocak 2020, Cumartesi
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Tottenham 0 - 1 | MAÇ SONUCU

Tottenham 0 - 1 Liverpool | MAÇ SONUCU

İngiltere 'in 22. haftasındaki dev maçta deplasmanda Tottenham ile karşı karşıya geldi. Tottenham Stadı'nda oynanan mücadeleyi Liverpool 1-0'lık skorla kazandı.

'a galibiyeti getiren gol, 37. dakikada Muhammed Salah'ın asistinde Roberto Firmino ile geldi.

Bu sonucun ardından Liverpool, 2. sıradaki Leicester City ile puan farkını 16'ya çıkardı. 1 maçı eksik olan Manchester City ile ise fark 17 puan oldu. Son 5 maçta sadece 1 galibiyeti olan Tottenham ise 30 puanda kaldı.

Bu maçın ardından Kırmızılar bu sezon 21 maç sonunda 61 puana ulaşarak, İngiltere'nin en üst liginde tarihteki en yüksek puanı topladı.

Liverpool, 'de oynadığı son 38 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi!

Premier Lig'in 23. haftasında Liverpool evinde Manchester United ile karşılaşacakken, Tottenham deplasmanda Watford'a konuk olacak.

  1. 11.01.2020
  2. Güncelleme: 11.01.2020 22:40
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