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11 Ocak 2020, Cumartesi
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’in yüzü güldü

Mesut Özil’in yüzü güldü

Unai Emery döneminde hayata küsen ve 'den ayrılması gündemde olan , Arteta ile kendini buldu.

Unai Emery döneminde hayata küsen ve 'den ayrılması gündemde olan , Arteta ile kendini buldu. Son maçlarda takımın en çok koşan isimleri arasında yer alan Mesut "Eskiden takım arkadaşıydık. Birbirimizi iyi anlıyoruz. Benden neler istediğini biliyorum. Ben de ona karşı çok saygı duyuyorum" dedi.

  1. 11.1.2020
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