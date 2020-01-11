Premier Lig'in 22. haftasında Crystal Palace sahasında ligin güçlü takımlarından Arsenal'i konuk edecek. Son olarak Norwich City ile deplasmanda 1-1 berabere kalan ev sahibi takım, topladığı 28 puanla 9. sırada bulunuyor. Konuk ekip Arsenal ise rakibinin 1 puan gerisinde 10. sırada yer alıyor.

CRYSTAL PALACE-ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dün milli futbolcu Cenk Tosun'u sezon sonuna kadar kiraladığını açıklayan Crystal Palace'ın sahasında Mesut Özil'li Arsenal'i konuk edeceği maç TSİ 15.30'da başlayacak. Karşılaşma Smart Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

CENK TOSUN İLK 11'DE BAŞLAYACAK MI?

İngiliz basını takımların muhtemel 11'lerini paylaştı. Crystal Palace'a transferi dün gerçekleşen ve ayağının tozuyla idmana çıkan Cenk Tosun'un ilk 11'de olması beklenmiyor ancak takımın teknik direktörü Roy Hodgson, golcü oyuncuyu Arsenal maçının kadrosuna alacağını söylemişti.

MUHTEMEL 11'LER

Crystal Palace: Guaita; Riedewald, Kelly, Cahill, Tomkins; Zaha, Meyer, McArthur, McCarthy, Kouyate; Ayew

Arsenal: Leno; Kolasinac, Maitland-Niles, David Luiz, Sokratis; Xhaka, Guendouzi; Aubameyang, Ozil, Nelson, Özil; Lacazette