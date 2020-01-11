Crystal Palace Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Cenk Tosun 11'de olacak mı? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
11 Ocak 2020, Cumartesi
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Haberler İngiltere Premier Lig Haberleri Crystal Palace Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Cenk Tosun 11'de olacak mı?

maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 11'de olacak mı?

Crystal Palace Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Cenk Tosun 11'de olacak mı?

İngiltere 'de heyecan hız kesmiyor. Ligin 22. haftasında sahasında 'i konuk edecek. Bu karşılaşma öncesi Crystal Palace, Everton forması giyen milli futbolcu 'u kiralık olarak kadrosuna kattı, milli golcü dün ayağının tozuyla ilk idmanına da çıktı. Futbolseverler Cenk Tosun'un bu maçta ilk 11'de başlayıp başlamayacağını merak ediyor. Peki, Crystal Palace-Arsenal maçı saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte yanıtları...

'in 22. haftasında sahasında ligin güçlü takımlarından 'i konuk edecek. Son olarak ile deplasmanda 1-1 berabere kalan ev sahibi takım, topladığı 28 puanla 9. sırada bulunuyor. Konuk ekip Arsenal ise rakibinin 1 puan gerisinde 10. sırada yer alıyor.

CRYSTAL PALACE-ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dün milli futbolcu 'u sezon sonuna kadar kiraladığını açıklayan Crystal Palace'ın sahasında 'li Arsenal'i konuk edeceği maç TSİ 15.30'da başlayacak. Karşılaşma Smart Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

CENK TOSUN İLK 11'DE BAŞLAYACAK MI?

İngiliz basını takımların muhtemel 11'lerini paylaştı. Crystal Palace'a transferi dün gerçekleşen ve ayağının tozuyla idmana çıkan Cenk Tosun'un ilk 11'de olması beklenmiyor ancak takımın teknik direktörü , golcü oyuncuyu Arsenal maçının kadrosuna alacağını söylemişti.

MUHTEMEL 11'LER

Crystal Palace: Guaita; Riedewald, Kelly, Cahill, Tomkins; Zaha, Meyer, McArthur, McCarthy, Kouyate; Ayew

Arsenal: Leno; Kolasinac, Maitland-Niles, , Sokratis; Xhaka, Guendouzi; Aubameyang, Ozil, Nelson, Özil; Lacazette

Ahmet Nur Çebi'den Cenk Tosun sözleri

  1. 11.01.2020
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