Crystal Palace Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Cenk Tosun 11'de olacak mı?
İngiltere Premier Lig'de heyecan hız kesmiyor. Ligin 22. haftasında Crystal Palace sahasında Arsenal'i konuk edecek. Bu karşılaşma öncesi Crystal Palace, Everton forması giyen milli futbolcu Cenk Tosun'u kiralık olarak kadrosuna kattı, milli golcü dün ayağının tozuyla ilk idmanına da çıktı. Futbolseverler Cenk Tosun'un bu maçta ilk 11'de başlayıp başlamayacağını merak ediyor. Peki, Crystal Palace-Arsenal maçı saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte yanıtları...
Premier Lig'in 22. haftasında Crystal Palace sahasında ligin güçlü takımlarından Arsenal'i konuk edecek. Son olarak Norwich City ile deplasmanda 1-1 berabere kalan ev sahibi takım, topladığı 28 puanla 9. sırada bulunuyor. Konuk ekip Arsenal ise rakibinin 1 puan gerisinde 10. sırada yer alıyor.
CRYSTAL PALACE-ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Dün milli futbolcu Cenk Tosun'u sezon sonuna kadar kiraladığını açıklayan Crystal Palace'ın sahasında Mesut Özil'li Arsenal'i konuk edeceği maç TSİ 15.30'da başlayacak. Karşılaşma Smart Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
CENK TOSUN İLK 11'DE BAŞLAYACAK MI?
İngiliz basını takımların muhtemel 11'lerini paylaştı. Crystal Palace'a transferi dün gerçekleşen ve ayağının tozuyla idmana çıkan Cenk Tosun'un ilk 11'de olması beklenmiyor ancak takımın teknik direktörü Roy Hodgson, golcü oyuncuyu Arsenal maçının kadrosuna alacağını söylemişti.
MUHTEMEL 11'LER
Crystal Palace: Guaita; Riedewald, Kelly, Cahill, Tomkins; Zaha, Meyer, McArthur, McCarthy, Kouyate; Ayew
Arsenal: Leno; Kolasinac, Maitland-Niles, David Luiz, Sokratis; Xhaka, Guendouzi; Aubameyang, Ozil, Nelson, Özil; Lacazette
- 11.01.2020
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borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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fatih çok karakterli bi oyuncu
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KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
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