Jose Mourinho: Üzgün olmak sorunlarınızı çözmez! - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
06 Aralık 2019, Cuma
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: Üzgün olmak sorunlarınızı çözmez!

Jose Mourinho: Üzgün olmak sorunlarınızı çözmez!

ekiplerinden Tottenham'ın teknik direktörü , bu hafta oynayacakları Burnley maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mourinho, "Üzgün olmak sorunları çözmez" dedi.

4 Aralık Çarşamba günü oynanan karşılaşmasında 4. maçı sonunda ilk mağlubiyetini alan Mourinho, takımının mağlubiyet sonrası üzgün olduğunu söyledi.

"ÜZGÜN OLMAK SORUNLARINIZI ÇÖZMEZ

Burnley maçı sonrası takımın ruh halini anlatan Mou, "Üzgün bir soyunma odası, eve dönüş yolunda üzgün bir uçak seyahati gördüm. Yenilgiden sonra istediğim şey bu değildi. Bundan daha fazlası olmalı. Öfkeli olmalısın, üzgün değil. Üzgün olmak sorunlarınızı çözmez. Bu mentaliteye ihtiyacınız var." dedi.

"ÜZÜNTÜ HİSSİNİ DEĞİŞTİRMELİYİZ"

Takım olarak sorunlarını çözmeleri gerektiğini söyleyen Mourinho, "Sorunları adım adım onarmalı ve çözmeliyiz. Hiç şüphesiz ki sorunlarımız var ama kaliteli bir oyuncu grubuna sahibiz. Soyunma odasındaki havamız çok iyi. Ancak hatalar için üzülme, kötü sonuçlar için üzüntü hissini değiştirmeliyiz. Bundan daha fazlasına ihtiyacımız var." diye konuştu.

"ASLA GEÇMİŞTEN ŞİKAYET ETMEYECEĞİM"

Geçmiş dönemdeki sorunlarıdan şikayet etmeyeceğini söyleyen Portekizli teknik adam, "Bunların hepsi adım adım olacak. Burası, ben geldiğimden beri benim takımım, iyi ya da kötü benim sorumluluğum. Geçmişten bir sorun söylediğimi asla duyamayacaksınız. Bu takım, kazandığımızda da kabettiğimizde de benim takımım." ifadelerini kullandı.

  1. 06.12.2019
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