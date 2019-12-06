Maçın ortasında tuvalete gitti! Yok artık Aubameyang... - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
06 Aralık 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Haberleri Maçın ortasında tuvalete gitti! Yok artık Aubameyang...

Maçın ortasında tuvalete gitti! Yok artık Aubameyang...

Maçın ortasında tuvalete gitti! Yok artık Aubameyang...

Sahasında Brighton'a 2-1 mağlup olarak galibiyet hasretini 9 maça çıkaran 'da Pierre-Emerick Aubameyang, tüm şimşekleri üzerine çekti. Brighton maçının son bölümlerinde tuvalete giden Gabonlu milli futbolcu, Arsenal taraftarının tepkisini çekti.

Freddie Ljunberg ile ikinci maçına çıkan 'da Pierre-Emerick Aubameyang, karşılaşmanın 86. dakikasında bir anda tünele doğru koşarak ortadan kaybolunca eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Ev sahibi takımın 2-1 geride olduğu bölümde yaklaşık 3 dakika ortadan kaybolan yetenekli futbolcunun tuvalete gittiği ortaya çıktı. 86. dakikada tünele doğru yönelen Aubameyang, 89. dakikada Arsenal'ın serbest vuruş kullandığı esnada oyuna döndü.

Söz konusu olayın Arsenal'ın yenik durumda mutlak gol aradığı dakikalarda gerçekleşmesi ve o esnada Arsenal'ın sahada başka forvetinin de olmaması sosyal medyanın gündemine oturdu.

Maçın ardından Freddie , oyuncusunun tuvalet molası için sahayı terk ettiğini açıkladı. Ljungberg, "Ben aslında oyundan çıktığını fark etmedim, sadece geri geldiğini gördüm. Tuvalete gitmeniz gerektiğinde gitmek zorundasınız" şeklinde konuştu.

Ligde 9 maçtır kazanamayan Arsenal, son 42 yılın en kötü dönemini geçiriyor. Kulüp en son 1977 Mart''ta 10 maçlık bir 'yenememe serisi' yaşamıştı.

  1. 06.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Maçın ortasında tuvalete gitti! Yok artık Aubameyang... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN