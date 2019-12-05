İngiltere'de Çağlar Söyüncü fırtınası! İstatistikleriyle sallıyor...

Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, bu sezon Premier Lig'de en fazla isabetli pas yapan üçüncü futbolcu oldu.

Çağlar'ın bu sezon şimdiye dek yaptığı isabetli pas sayısının 927 olduğu belirtildi. Genç savunmacının maç başına isabetli pas sayısı, 61.8 olarak belirlendi.

Aynı listenin zirvesinde Liverpool'dan Virgil van Dijk yer aldı. Bu sezon 953 isabetli pas yaparak ilk sırada bulunan Hollandalı savunmacının pas yüzdesi yüzde 86.9 olarak hesaplandı.

Chelsea forması giyen Mateo Kovacic ise 929 isabetli ve yüzde 91.1 isabet yüzdesi ile ikinci basamakta yer aldı.