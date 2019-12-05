İngiltere'de Çağlar Söyüncü fırtınası! İstatistikleriyle sallıyor...
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, bu sezon sergilediği performansla göz doldurmaya devam ediyor. Opta verilerine göre, milli futbolcumuz, yüzde 89 pas isabet yüzdesiyle bu sezon Premier Lig'de en fazla isabetli pas veren üçüncü oyuncu oldu.
Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, bu sezon Premier Lig'de en fazla isabetli pas yapan üçüncü futbolcu oldu.
Çağlar'ın bu sezon şimdiye dek yaptığı isabetli pas sayısının 927 olduğu belirtildi. Genç savunmacının maç başına isabetli pas sayısı, 61.8 olarak belirlendi.
Aynı listenin zirvesinde Liverpool'dan Virgil van Dijk yer aldı. Bu sezon 953 isabetli pas yaparak ilk sırada bulunan Hollandalı savunmacının pas yüzdesi yüzde 86.9 olarak hesaplandı.
Chelsea forması giyen Mateo Kovacic ise 929 isabetli ve yüzde 91.1 isabet yüzdesi ile ikinci basamakta yer aldı.
- 05.12.2019
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austin bu yönetim yıllardır şmpyluğa ve uefaya dosya sunduk diye uyutup duruyor kulübe ne bir gelir kapısı açıldı ne genç oyuncu var ne geleceği
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Toplam 5
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Aslan Bu satten sonra messi de gelse ronaldo da gelse boooş
İngiltere'de Çağlar Söyüncü fırtınası! İstatistikleriyle sallıyor... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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