İngiltere'de Çağlar Söyüncü fırtınası! İstatistikleriyle sallıyor... - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
05 Aralık 2019, Perşembe
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İngiltere'de fırtınası! İstatistikleriyle sallıyor...

İngiltere'de Çağlar Söyüncü fırtınası! İstatistikleriyle sallıyor...

İngiltere ekiplerinden forması giyen milli futbolcumuz , bu sezon sergilediği performansla göz doldurmaya devam ediyor. Opta verilerine göre, milli futbolcumuz, yüzde 89 pas isabet yüzdesiyle bu sezon Premier Lig'de en fazla isabetli pas veren üçüncü oyuncu oldu.

forması giyen , bu sezon 'de en fazla isabetli pas yapan üçüncü futbolcu oldu.

Çağlar'ın bu sezon şimdiye dek yaptığı isabetli pas sayısının 927 olduğu belirtildi. Genç savunmacının maç başına isabetli pas sayısı, 61.8 olarak belirlendi.

Aynı listenin zirvesinde Liverpool'dan Virgil van Dijk yer aldı. Bu sezon 953 isabetli pas yaparak ilk sırada bulunan Hollandalı savunmacının pas yüzdesi yüzde 86.9 olarak hesaplandı.

Chelsea forması giyen Mateo Kovacic ise 929 isabetli ve yüzde 91.1 isabet yüzdesi ile ikinci basamakta yer aldı.

  1. 05.12.2019
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