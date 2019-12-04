Milli futbolcu Çağlar Söyüncü el yakıyor!

Bu sezon Premier Lig'de Leicester City forması ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Çağlar Söyüncü, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın radarına girdiği iddia edilmişti. Defans hattında problemler yaşayan ve lider Liverpool'un 11 puan gerisine düşen Manchester City, devre arası transfer döneminde kadrosuna stoper takviyesi yapmayı planlıyordu. Fakat Guardiola devre arasında transfer yapmayacaklarını açıkladı. Bu açıklama da Çağlar'ın Manchester City'ye transfer olacağı dedikodularını dindiremedi. Leicester City de transfer dedikodularının ardından Çağlar Söyüncü'nün fiyatını belirledi.
4 Aralık 2019 Çarşamba 21:21
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Milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, bu sezon Premier Lig'de adeta fırtına gibi esiyor.
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Son olarak Cenk Tosun'un görev yaptığı Everton'ı yenip üst üste 6. galibiyetini alan LeicesterCity rekor kırmaya devam ediyor.
İLK KEZ ÜST ÜSTE 6 MAÇ KAZANDILAR
Çağlar Söyüncü'nün takımı LeicesterCity, Everton maçını son anlarda attığı golle 2-1 kazandı ve üst üste 6.kez galip geldi.
LeicesterCity şampiyon olduğu 2015-16 sezonunda bile en fazla 5 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.
LeicesterCity son 6 lig maçını kazanırken bu karşılaşmalarda sadece 2 gol yedi.