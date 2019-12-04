Milli futbolcu Çağlar Söyüncü el yakıyor! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Aralık 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Milli futbolcu Çağlar Söyüncü el yakıyor!

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü el yakıyor!

Bu sezon Premier Lig'de Leicester City forması ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Çağlar Söyüncü, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın radarına girdiği iddia edilmişti. Defans hattında problemler yaşayan ve lider Liverpool'un 11 puan gerisine düşen Manchester City, devre arası transfer döneminde kadrosuna stoper takviyesi yapmayı planlıyordu. Fakat Guardiola devre arasında transfer yapmayacaklarını açıkladı. Bu açıklama da Çağlar'ın Manchester City'ye transfer olacağı dedikodularını dindiremedi. Leicester City de transfer dedikodularının ardından Çağlar Söyüncü'nün fiyatını belirledi.
4 Aralık 2019 Çarşamba 21:21
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü el yakıyor!

Milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, bu sezon Premier Lig'de adeta fırtına gibi esiyor.

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Milli futbolcu Çağlar Söyüncü el yakıyor!

Son olarak Cenk Tosun'un görev yaptığı Everton'ı yenip üst üste 6. galibiyetini alan Leicester City rekor kırmaya devam ediyor.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü el yakıyor!

İLK KEZ ÜST ÜSTE 6 MAÇ KAZANDILAR

Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City, Everton maçını son anlarda attığı golle 2-1 kazandı ve üst üste 6.kez galip geldi.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü el yakıyor!

Leicester City şampiyon olduğu 2015-16 sezonunda bile en fazla 5 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü el yakıyor!

Leicester City son 6 lig maçını kazanırken bu karşılaşmalarda sadece 2 gol yedi.

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