Milli futbolcu Çağlar Söyüncü el yakıyor!

Bu sezon Premier Lig'de Leicester City forması ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Çağlar Söyüncü, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın radarına girdiği iddia edilmişti. Defans hattında problemler yaşayan ve lider Liverpool'un 11 puan gerisine düşen Manchester City, devre arası transfer döneminde kadrosuna stoper takviyesi yapmayı planlıyordu. Fakat Guardiola devre arasında transfer yapmayacaklarını açıkladı. Bu açıklama da Çağlar'ın Manchester City'ye transfer olacağı dedikodularını dindiremedi. Leicester City de transfer dedikodularının ardından Çağlar Söyüncü'nün fiyatını belirledi.

4 Aralık 2019 Çarşamba 21:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





