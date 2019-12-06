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06 Aralık 2019, Cuma
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'tan 'ye müjdeli haber

CAS'tan Chelsea'ye müjdeli haber

takımı 'nin, tarafından verilen yasağı 'a yaptığı başvuru sonucunda kaldırıldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (), 'nin yasağını kaldırdı. Böylelikle İngiliz ekibinin Ocak ayı için transfer tahtası açılmış oldu.

ekiplerinden Chelsea, 18 yaşından küçük futbolcuların transferinde yapılan usulsüzlük sebebiyle tarafından 2 dönem transfer yasağı ve 970 bin Euro para cezasına çarptırılmıştı. 2019'un Şubat ayında başlayan cezası sebebiyle yaz dönemini transfer yapamadan geçiren mavilere CAS'tan müjdeli haber geldi.

CAS, Chelsea'nin transfer yasağına ilişkin yaptığı itirazın kabul edildiğini ve cezanın yarı yarıya indirildiğini açıkladı. Buna göre Londra ekibi, devre arası transfer döneminde istediği oyuncuyu kadrosuna katabilecek.

  1. 06.12.2019
  2. Güncelleme: 06.12.2019 14:53
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