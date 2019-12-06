İngiltere Premier Lig takımı Chelsea'nin, FIFA tarafından verilen transfer yasağı CAS'a yaptığı başvuru sonucunda kaldırıldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Chelsea'nin transfer yasağını kaldırdı. Böylelikle İngiliz ekibinin Ocak ayı için transfer tahtası açılmış oldu.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, 18 yaşından küçük futbolcuların transferinde yapılan usulsüzlük sebebiyle FIFA tarafından 2 dönem transfer yasağı ve 970 bin Euro para cezasına çarptırılmıştı. 2019'un Şubat ayında başlayan cezası sebebiyle yaz dönemini transfer yapamadan geçiren mavilere CAS'tan müjdeli haber geldi.
CAS, Chelsea'nin transfer yasağına ilişkin yaptığı itirazın kabul edildiğini ve cezanın yarı yarıya indirildiğini açıkladı. Buna göre Londra ekibi, devre arası transfer döneminde istediği oyuncuyu kadrosuna katabilecek.
- 06.12.2019
- Güncelleme: 06.12.2019 14:53
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Toplam 1
Yorum
karakartal Daha evvel videolarına tesadüfen bakmıştım.Bildiğin merkez santrafor. Ligimizde tozu dumana katar
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Hem destek hem tepki
Toplam 4
Yorum
GSGS TAKIM FORVETSIZ SE KIMSE KALEYE SUT ÇEKMEYECEK MI.BAŞKA KIMSE GOL ATAMAZ MI.TOPLARA O KADAR ISTEKSIZ VURUYORUZKI SANKI GOL BEN ATAMAM GIBILR
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Hem destek hem tepki
Toplam 4
Yorum
GOL ATMAK FORVET DEĞİLSEN BİLE BASIT SUTLARI DA BAZI GOL VURUŞLARINI DA YAPABILMEN LAZIM.ENRE TAŞDMIR ONU KACIRDIĞINI ATMASI ICIN GOLCU MU OLMASI LAZM
CAS'tan Chelsea'ye müjdeli haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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