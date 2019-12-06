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06 Aralık 2019, Cuma
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'e gidiyor

Vitor Pereira Premier Lig'e gidiyor

'nin eski teknik direktörü 'nın, milli futbolcu 'un formasını giydiği Everton'ın başına geçebileceği iddia edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Bir dönem 'yi de çalıştıran Portekizli teknik adam , yolunda... Sky Sports'un iddiasına göre Çin Ligi takımlarından Shanghai SIPG'de görev yapan deneyimli teknik adamı Everton istiyor.

Geçtiğimiz günlerde görevine son verilen menajer Marco Silva'nın yerine arayışta olan İngiliz temsilcisinin, Pereira isminde karar kıldığı ortaya çıktı.

Ancak Portekizli çalıştırıcının mevcut kulübünün, antrenörü bırakmak istemediği ve yıllık 30 milyon sterlin içeren yeni bir sözleşme önereceği ifade edildi. Pereira kariyerinde Porto, Fenerbahçe ve gibi takımları çalıştırmıştı.

  1. 06.12.2019
  2. Güncelleme: 06.12.2019 10:45
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