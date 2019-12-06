Vitor Pereira Premier Lig'e gidiyor
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın, milli futbolcu Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton'ın başına geçebileceği iddia edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Portekizli teknik adam Vitor Pereira, Premier Lig yolunda... Sky Sports'un iddiasına göre Çin Ligi takımlarından Shanghai SIPG'de görev yapan deneyimli teknik adamı Everton istiyor.
Geçtiğimiz günlerde görevine son verilen menajer Marco Silva'nın yerine arayışta olan İngiliz temsilcisinin, Pereira isminde karar kıldığı ortaya çıktı.
Ancak Portekizli çalıştırıcının mevcut kulübünün, antrenörü bırakmak istemediği ve yıllık 30 milyon sterlin içeren yeni bir sözleşme önereceği ifade edildi. Pereira kariyerinde Porto, Fenerbahçe ve Olympiakos gibi takımları çalıştırmıştı.
- 06.12.2019
- Güncelleme: 06.12.2019 10:45
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Corriere dello Sport'tan ortalığı karıştıran "Black Friday" manşeti
Toplam 1
Yorum
ercisli şaşırdınızmı şimdi tipik bir avrupalı hareketi her haltı yerler sonrada en medeni biziz derler bu medeniyetsizler
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Trabzonspor ve Antalyaspor PFDK'ye sevk edildi
Toplam 1
Yorum
rrrrr gerçekleri söylemek suç mu oldu
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Hem destek hem tepki
Toplam 1
Yorum
Ultra Aslan 05 Hocam kusura bakma ama takımın da sende berbatsınız adamların yürüyecek hali yok siz oynatmaya çalışıyorsunuz bu takımı çalıştırıyormusunuz
Vitor Pereira Premier Lig'e gidiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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