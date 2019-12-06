Vitor Pereira Premier Lig'e gidiyor

Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Portekizli teknik adam Vitor Pereira, Premier Lig yolunda... Sky Sports'un iddiasına göre Çin Ligi takımlarından Shanghai SIPG'de görev yapan deneyimli teknik adamı Everton istiyor.

Geçtiğimiz günlerde görevine son verilen menajer Marco Silva'nın yerine arayışta olan İngiliz temsilcisinin, Pereira isminde karar kıldığı ortaya çıktı.

Ancak Portekizli çalıştırıcının mevcut kulübünün, antrenörü bırakmak istemediği ve yıllık 30 milyon sterlin içeren yeni bir sözleşme önereceği ifade edildi. Pereira kariyerinde Porto, Fenerbahçe ve Olympiakos gibi takımları çalıştırmıştı.