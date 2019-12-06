Cenk Tosun'a müjde! Marco Silva gönderildi...

Premier Lig'de Everton, 5-2'lik Liverpool yenilgisinin ardından teknik direktör Marco Silva'nın görevine son verdi. Göreve geçici olarak Duncan Ferguson'un getirildiği ve Chelsea maçında takımın başında olacağı belirtildi.

Silva, milli forvet Cenk Tosun'u uzun süredir yedek kulübesine mahkum etmişti.

Everton, 14 puanla 18. sırada yer alıyor.