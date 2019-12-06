Cenk Tosun'a müjde! Marco Silva gönderildi...
Everton, Premier Lig'de alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Marco Silva'nın görevine son verdiğini açıkladı. Silva, milli golcümüz Cenk Tosun'u uzun süredir yedek kulübesine mahkum etmişti.
Premier Lig'de Everton, 5-2'lik Liverpool yenilgisinin ardından teknik direktör Marco Silva'nın görevine son verdi. Göreve geçici olarak Duncan Ferguson'un getirildiği ve Chelsea maçında takımın başında olacağı belirtildi.
Silva, milli forvet Cenk Tosun'u uzun süredir yedek kulübesine mahkum etmişti.
Everton, 14 puanla 18. sırada yer alıyor.
- 06.12.2019
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
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austin bu yönetim yıllardır şmpyluğa ve uefaya dosya sunduk diye uyutup duruyor kulübe ne bir gelir kapısı açıldı ne genç oyuncu var ne geleceği
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
austin tuzla maçından sonra anladıkki genç umut vaadedende yok kulupte ne altta var ne üstte hiçbir yatırım yok bu yönetim çözülmeye başladı
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
Aslan Bu satten sonra messi de gelse ronaldo da gelse boooş
Cenk Tosun'a müjde! Marco Silva gönderildi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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