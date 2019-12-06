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06 Aralık 2019, Cuma
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'a müjde! gönderildi...

Cenk Tosun'a müjde! Marco Silva gönderildi...

Everton, 'de alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör 'nın görevine son verdiğini açıkladı. Silva, milli golcümüz 'u uzun süredir yedek kulübesine mahkum etmişti.

'de Everton, 5-2'lik yenilgisinin ardından teknik direktör 'nın görevine son verdi. Göreve geçici olarak Duncan Ferguson'un getirildiği ve maçında takımın başında olacağı belirtildi.

Silva, milli forvet 'u uzun süredir yedek kulübesine mahkum etmişti.

Everton, 14 puanla 18. sırada yer alıyor.

  1. 06.12.2019
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