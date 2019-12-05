Arsenal sahasında Brighton&Hove Albion'a 2-1 mağlup oldu - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
05 Aralık 2019, Perşembe
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sahasında Brighton&Hove Albion'a mağlup oldu

Arsenal sahasında Brighton&Hove Albion'a 2-1 mağlup oldu

'deki mücadelede , konuk ettiği Brighton&Hove Albion'a yenildi.

Ligin 15'inci haftasının kapanış maçında , Emirates Stadı'nda Brighton&Hove Albion'ı ağırladı.

Konuk ekipten Adam Webster 36'ncı dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Arsenal, Alexandre Lacazette'in 50'nci dakikada attığı golle skoru eşitlese de Brighton&Hove Albion, Neal Maupay'in 80'inci dakikada ağları havalandırmasıyla maçı kazandı.

Arsenal'da ilk 11'de sahaya çıkan , 90 dakika boyunca forma giydi.

Bu sonuçla 19 puanlı Arsenal 10'uncu sırada kalırken, puanını 18'e çıkaran Brighton&Hove Albion ise ligde 13'üncülüğe yükseldi.

Sezona kötü başlayan Arsenal, İspanyol teknik adam Unai Emery ile yollarını ayırdıktan sonra oynanan 2'nci maçta da galip gelemedi.

  1. 06.12.2019
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