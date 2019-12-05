Daha neler Virgil Van Dijk! Rakibe böyle akıl oyunları... - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
05 Aralık 2019, Perşembe
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Daha neler Virgil ! Rakibe böyle akıl oyunları...

Daha neler Virgil Van Dijk! Rakibe böyle akıl oyunları...

Dünyanın en iyi stoperi olarak gösterilen Virgil , 'un 'ı 5-2 mağlup ettiği maçta 'halı saha' vari savunmasıyla manşet oldu. Van Dijk'ın topa vuracağı anda bağırması ve İtalyan forveti korkutması, gündeme oturdu.

'un dünyaca ünlü savunma oyuncusu Virgil 'ın topa vuracağı anda bağırması ve İtalyan forveti korkutması, 'de manşetlere yerleşti.

Liverpool'un 4-2 önde olduğu sırada 'ın genç yeteneği Moise Kean savunma arkasına sarktı. Tam yay üzerinde ve önü boşken topu alan Moise Kean, golle burun buruna geldi.

Kean'e yetişemeyeceğini anlayan Van Dijk, bağırarak Kean'in dikkatini bozdu. İtalyan oyuncu, Van Dijk'tan çekinerek acele bir şekilde şutunu attı ve top yandan auta gitti.

"VAN DIJK'TAN AKIL OYUNLARI"

İngiliz taraftarlar, bu pozisyon sonrası sosyal medyada da bolca paylaşım yaptı.

* "Van Dijk bağırınca, Kean ne yapacağını şaşırdı. Halı sahaların en muhteşem taktiklerinden biridir."

* "Kean, Van Dijk bağırdıktan sonra altına yaptı. Attığı şutu gördünüz mü?"

* "Van Dijk'ın Kean'i nasıl durdurduğunu gördünüz mü? En iyi savunmacıdan akıl oyunları..."

EN ÇOK OYU ALAN SAVUNMACI!

Dijk, 2019 Ballon d'Or ödüllerinde en yüksek oya ulaşan savunmacı oldu ancak Lionel Messi'nin ardından ikinci sırayı aldı.

  1. 05.12.2019
  2. Güncelleme: 05.12.2019 17:22
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