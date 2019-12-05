Daha neler Virgil Van Dijk! Rakibe böyle akıl oyunları...
Dünyanın en iyi stoperi olarak gösterilen Virgil Van Dijk, Liverpool'un Everton'ı 5-2 mağlup ettiği maçta 'halı saha' vari savunmasıyla manşet oldu. Van Dijk'ın Moise Kean topa vuracağı anda bağırması ve İtalyan forveti korkutması, gündeme oturdu.
Liverpool'un dünyaca ünlü savunma oyuncusu Virgil Van Dijk'ın Moise Kean topa vuracağı anda bağırması ve İtalyan forveti korkutması, İngiltere'de manşetlere yerleşti.
Liverpool'un 4-2 önde olduğu sırada Everton'ın genç yeteneği Moise Kean savunma arkasına sarktı. Tam yay üzerinde ve önü boşken topu alan Moise Kean, golle burun buruna geldi.
Kean'e yetişemeyeceğini anlayan Van Dijk, bağırarak Kean'in dikkatini bozdu. İtalyan oyuncu, Van Dijk'tan çekinerek acele bir şekilde şutunu attı ve top yandan auta gitti.
"VAN DIJK'TAN AKIL OYUNLARI"
İngiliz taraftarlar, bu pozisyon sonrası sosyal medyada da bolca paylaşım yaptı.
* "Van Dijk bağırınca, Kean ne yapacağını şaşırdı. Halı sahaların en muhteşem taktiklerinden biridir."
* "Kean, Van Dijk bağırdıktan sonra altına yaptı. Attığı şutu gördünüz mü?"
* "Van Dijk'ın Kean'i nasıl durdurduğunu gördünüz mü? En iyi savunmacıdan akıl oyunları..."
EN ÇOK OYU ALAN SAVUNMACI!
Virgil Van Dijk, 2019 Ballon d'Or ödüllerinde en yüksek oya ulaşan savunmacı oldu ancak Lionel Messi'nin ardından ikinci sırayı aldı.
- 05.12.2019
- Güncelleme: 05.12.2019 17:22
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
austin bu yönetim yıllardır şmpyluğa ve uefaya dosya sunduk diye uyutup duruyor kulübe ne bir gelir kapısı açıldı ne genç oyuncu var ne geleceği
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
austin tuzla maçından sonra anladıkki genç umut vaadedende yok kulupte ne altta var ne üstte hiçbir yatırım yok bu yönetim çözülmeye başladı
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
Aslan Bu satten sonra messi de gelse ronaldo da gelse boooş
Daha neler Virgil Van Dijk! Rakibe böyle akıl oyunları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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