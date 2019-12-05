Daha neler Virgil Van Dijk! Rakibe böyle akıl oyunları...

Liverpool'un dünyaca ünlü savunma oyuncusu Virgil Van Dijk'ın Moise Kean topa vuracağı anda bağırması ve İtalyan forveti korkutması, İngiltere'de manşetlere yerleşti.

Liverpool'un 4-2 önde olduğu sırada Everton'ın genç yeteneği Moise Kean savunma arkasına sarktı. Tam yay üzerinde ve önü boşken topu alan Moise Kean, golle burun buruna geldi.

Kean'e yetişemeyeceğini anlayan Van Dijk, bağırarak Kean'in dikkatini bozdu. İtalyan oyuncu, Van Dijk'tan çekinerek acele bir şekilde şutunu attı ve top yandan auta gitti.

"VAN DIJK'TAN AKIL OYUNLARI"

İngiliz taraftarlar, bu pozisyon sonrası sosyal medyada da bolca paylaşım yaptı.

* "Van Dijk bağırınca, Kean ne yapacağını şaşırdı. Halı sahaların en muhteşem taktiklerinden biridir."

* "Kean, Van Dijk bağırdıktan sonra altına yaptı. Attığı şutu gördünüz mü?"

* "Van Dijk'ın Kean'i nasıl durdurduğunu gördünüz mü? En iyi savunmacıdan akıl oyunları..."

EN ÇOK OYU ALAN SAVUNMACI!

Virgil Van Dijk, 2019 Ballon d'Or ödüllerinde en yüksek oya ulaşan savunmacı oldu ancak Lionel Messi'nin ardından ikinci sırayı aldı.