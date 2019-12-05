Liverpool'dan inanılmaz istatistik! 955 gündür...
İngiliz ekibi Liverpool, Premier Lig'de son olarak sahasında konuk ettiği Everton'ı 5-2 mağlup etti. Jürgen Klopp'un öğrencileri yakaldığı istatistikle adından söz ettiriyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, ligde son olarak evinde ağırladığı Everton'ı 5-2'lik skorla geçti.
Bu sezon aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Jürgen Klopp'un öğrencileri, ulaşılması zor istatistiklere imza atıyor.
78 gündür maç kaybetmeyen İngiliz ekibi, Premier Lig'de de 32 maçtır yani 335 gündür yenilmiyor. Öte yandan sahasında da parlak sonuçlar alan Liverpool, Anfield Road'da tüm kulvarlarda 433 gündür maç kaybetmedi. Kırmızılar'ın en büyük başarısı ise 955 gündür sahasında oynadığı lig maçlarında yenilmemesi...
Ligde 15. hafta sonunda topladığı 43 puanla lider konumda bulunan Liverpool, en yakın rakibi Leicester City'nin 8 puan önünde yer alıyor.
- 05.12.2019
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