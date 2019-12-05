Çağlar Söyüncü'lü Leicester City kazanmaya devam ediyor

İngiltere Premier Lig'in 15. hafta mücadelesinde Leicester City, sahasında konuk ettiği Watford'u 2-0 mağlup etmeyi başardı.

King Power Stadı'nda oynanan karşılaşmada Leicester City'e galibiyeti getiren golleri 55. dakikada penaltıdan Jamie Vardy ile 90+5. dakikada James Maddison kaydetti. Milli yıldızımız Çağlar Söyüncü ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı. 41. dakikada ise sarı kart gördü.

Bu sonucun ardından galibiyet serisini 7 maça çıkartan Leicester City 35 puan ile Manchester City'i takibini sürdürdü. Watford ise 8 puanda kalarak ligin son sırasından bu hafta da kurtulamadı.

PREMIER LİG'DE GECENİN SONUÇLARI

Chelsea 2 - 1 Aston Villa

Wolverhampton 2 - 0 West Ham United

Southampton 2 - 1 Norwich City

Manchester United 2 - 1 Tottenham

Liverpool 5 - 2 Everton