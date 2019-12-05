Çağlar Söyüncü'lü Leicester City kazanmaya devam ediyor
Premier Lig'in flaş takımlarından Leicester City, sahasında konuk ettiği Watford'u 2-0 mağlup etmeyi başardı. Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika forma giydiği karşılaşmada Leicester City'e galibiyeti getiren golleri Jamy Vardy ve James Maddison attı.
İngiltere Premier Lig'in 15. hafta mücadelesinde Leicester City, sahasında konuk ettiği Watford'u 2-0 mağlup etmeyi başardı.
King Power Stadı'nda oynanan karşılaşmada Leicester City'e galibiyeti getiren golleri 55. dakikada penaltıdan Jamie Vardy ile 90+5. dakikada James Maddison kaydetti. Milli yıldızımız Çağlar Söyüncü ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı. 41. dakikada ise sarı kart gördü.
Bu sonucun ardından galibiyet serisini 7 maça çıkartan Leicester City 35 puan ile Manchester City'i takibini sürdürdü. Watford ise 8 puanda kalarak ligin son sırasından bu hafta da kurtulamadı.
PREMIER LİG'DE GECENİN SONUÇLARI
Chelsea 2 - 1 Aston Villa
Wolverhampton 2 - 0 West Ham United
Southampton 2 - 1 Norwich City
Manchester United 2 - 1 Tottenham
Liverpool 5 - 2 Everton
- 05.12.2019
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Toplam 5
Yorum
austin bu yönetim yıllardır şmpyluğa ve uefaya dosya sunduk diye uyutup duruyor kulübe ne bir gelir kapısı açıldı ne genç oyuncu var ne geleceği
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Toplam 5
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austin tuzla maçından sonra anladıkki genç umut vaadedende yok kulupte ne altta var ne üstte hiçbir yatırım yok bu yönetim çözülmeye başladı
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Toplam 5
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Aslan Bu satten sonra messi de gelse ronaldo da gelse boooş
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