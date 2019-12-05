Çağlar Söyüncü'lü Leicester City kazanmaya devam ediyor - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
05 Aralık 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Haberleri Çağlar Söyüncü'lü Leicester City kazanmaya devam ediyor

'lü kazanmaya devam ediyor

Çağlar Söyüncü'lü Leicester City kazanmaya devam ediyor

'in flaş takımlarından , sahasında konuk ettiği Watford'u 2-0 mağlup etmeyi başardı. 'nün 90 dakika forma giydiği karşılaşmada Leicester City'e galibiyeti getiren golleri Jamy Vardy ve attı.

İngiltere 'in 15. hafta mücadelesinde , sahasında konuk ettiği Watford'u 2-0 mağlup etmeyi başardı.

King Power Stadı'nda oynanan karşılaşmada Leicester City'e galibiyeti getiren golleri 55. dakikada penaltıdan Jamie Vardy ile 90+5. dakikada kaydetti. Milli yıldızımız ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı. 41. dakikada ise sarı kart gördü.

Bu sonucun ardından galibiyet serisini 7 maça çıkartan Leicester City 35 puan ile 'i takibini sürdürdü. Watford ise 8 puanda kalarak ligin son sırasından bu hafta da kurtulamadı.

PREMIER LİG'DE GECENİN SONUÇLARI

Chelsea 2 - 1 Aston Villa
Wolverhampton 2 - 0 West Ham United
Southampton 2 - 1 Norwich City
Manchester United 2 - 1 Tottenham
Liverpool 5 - 2 Everton

  1. 05.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çağlar Söyüncü'lü Leicester City kazanmaya devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN