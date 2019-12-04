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04 Aralık 2019, Çarşamba
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MAÇ SONUCU 2-1 Tottenham

MAÇ SONUCU Manchester United 2-1 Tottenham

İngiltere 'in 15. haftasında , 'da Tottenham'ı 'un golleriyle 2-1'lik skorla mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

'in 15. haftasında ile Tottenham karşı karşıya geldi.

'da oynanan karşılaşmanın 6. dakikasında United, 'un golüyle 1-0 öne geçti.

39. dakikada Tottenham, Dele Alli'nin golüyle durumu 1-1'e getirdi.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1-1'lik skorla soyunma odalarının yolunu tuttu.

Dakikalar 49'u gösterirken ev sahibi ekip, penaltıdan Rashford'un golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşmayı Kırmızı Şeytanlar 2-1 kazandı.

Bu skorla Manchester United puanını 21'e yükseltirken, Tottenham 20 puanda kaldı.

  1. 05.12.2019
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