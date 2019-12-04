MAÇ SONUCU Manchester United 2-1 Tottenham
İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Manchester United, Old Trafford'da Tottenham'ı Marcus Rashford'un golleriyle 2-1'lik skorla mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Premier Lig'in 15. haftasında Manchester United ile Tottenham karşı karşıya geldi.
Old Trafford'da oynanan karşılaşmanın 6. dakikasında United, Marcus Rashford'un golüyle 1-0 öne geçti.
39. dakikada Tottenham, Dele Alli'nin golüyle durumu 1-1'e getirdi.
İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1-1'lik skorla soyunma odalarının yolunu tuttu.
Dakikalar 49'u gösterirken ev sahibi ekip, penaltıdan Rashford'un golüyle farkı 2'ye çıkardı.
Maçta başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşmayı Kırmızı Şeytanlar 2-1 kazandı.
Bu skorla Manchester United puanını 21'e yükseltirken, Tottenham 20 puanda kaldı.
- 05.12.2019
-
Trabzonspor aşkı evde 'müze' kurdurdu
Toplam 1
Yorum
Yaşar KALEMCİ Kanına işlemiş. Tüm Trabzonspor taraftarları Sedat YEŞİLYURT'a bu konuda yardımcı olmalı. Varsa ellerinde forma kendine ulaştırsınlar.
-
Porto'da Vincent Aboubakar şoku!
Toplam 1
Yorum
KaraKartal Abouabakar
-
UEFA'dan Türkiye paylaşımı!
Toplam 1
Yorum
Yaşaddin 12 Haziran 2020 Türkiye-İtalya arasında Roma da yapılacak olan açılış maçında Türk Milli Takımımıza başarılar diliyorum kazanacak
MAÇ SONUCU Manchester United 2-1 Tottenham haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.