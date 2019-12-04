Çağlar Söyüncü'lü Leicester City seriyi 7 maça çıkardı
Premier Lig'in flaş takımlarından Leicester City, sahasında konuk ettiği Watford'u 2-0 mağlup etmeyi başardı. Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika forma giydiği karşılaşmada Leicester City'e galibiyeti getiren golleri Jamy Vardy ve James Maddison attı.
İngiltere Premier Lig'in 15. hafta mücadelesinde Leicester City, sahasında konuk ettiği Watford'u 2-0 mağlup etmeyi başardı.
King Power Stadı'nda oynanan karşılaşmada Leicester City'e galibiyeti getiren golleri 55. dakikada penaltıdan Jamie Vardy ile 90+5. dakikada James Maddison kaydetti. Milli yıldızımız Çağlar Söyüncü ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı. 41. dakikada ise sarı kart gördü.
Bu sonucun ardından galibiyet serisini 7 maça çıkartan Leicester City 35 puan ile Manchester City'i takibini sürdürdü. Watford ise 8 puanda kalarak ligin son sırasından bu hafta da kurtulamadı.
PREMIER LİG'DE GECENİN SONUÇLARI
Chelsea 2 - 1 Aston Villa
Wolverhampton 2 - 0 West Ham United
Southampton 2 - 1 Norwich City
Manchester United 2 - 1 Tottenham
Liverpool 5 - 2 Everton
- 05.12.2019
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