Liverpool 5 - 2 Everton | MAÇ SONUCU
İngiltere'nin en prestijli derbilerinden Merseyside derbisinde Liverpool, ezeli rakibi Everton'u 5-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Origi (2), Shaqiri, Mane ve Wijnaldum'dan geldi.
İngiltere Premier Lig'in 15. hafta mücadelesinde Liverpool ile Everton Merseyside derbisinde karşı karşıya geldi.
Anfield'da oynanan karşılaşmayı Liverpool 5-2 kazanarak üç puanı hanesine yazdırdı ve kayıpsız liderliğini sürdürdü. Milli futbolcumuz Cenk Tosun maçta süre almadı...
Mücadelede gol perdesini açan isim 6. dakikada Origi oldu. 17. dakikada Shaqiri ile farkı ikiye çıkartan Liverpool'a 21. dakikada Michael Keane dur dedi ve fark bire indi. 31'de Origi tekrar farkı ikiye çıkartırken 45. dakikada Mane ve 45+3. dakikada Richarlison'un golleriyle ilk yarı 4-2 bitti. İkinci yarıda ise maçın son dakikasında sahneye çıkan Wijnaldum 5-2'lik maçın skorunu tayin etti.
Bu skorun ardından Liverpool 43 puana yükseldi ve en yakın takipçisi Menchester City'nin 11 puan önünde liderliğini sürdürdü. Everton ise 14 puanda kalarak mağlubiyet serisini 3 maça çıkattı.
- 05.12.2019
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