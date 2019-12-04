Tarihi karar! VAR sistemi artık... - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
04 Aralık 2019, Çarşamba
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Tarihi karar! sistemi artık...

Tarihi karar! VAR sistemi artık...

Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkede tartışılan sistemi için 'den devrim gibi bir karar geliyor. Kararın kapsamında ise 'Şeffaflık' ilkesi var...

yönetimi, bu sezon başında liglerinde kullanımına başlanan için yeni bir karar almaya hazırlanıyor. İngiliz basınının haberine göre, Premier Lig'de VAR'dan alınan kararlar, hoparlör aracılığıyla taraftarlara aktarılacak. Bu sayede kararların neden alındığı açıklanacak.

Premier Lig yönetimi, VAR'ın şeffaflığı için böyle bir karar almayı düşünüyor. Eğer ve IFAB'dan onay alması halinde karar, yürürlüğe girilecek.

  1. 04.12.2019
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