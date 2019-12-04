Tarihi karar! VAR sistemi artık...

Premier Lig yönetimi, bu sezon başında liglerinde kullanımına başlanan VAR için yeni bir karar almaya hazırlanıyor. İngiliz basınının haberine göre, Premier Lig'de VAR'dan alınan kararlar, hoparlör aracılığıyla taraftarlara aktarılacak. Bu sayede kararların neden alındığı açıklanacak.

Premier Lig yönetimi, VAR'ın şeffaflığı için böyle bir karar almayı düşünüyor. Eğer FIFA ve IFAB'dan onay alması halinde karar, yürürlüğe girilecek.