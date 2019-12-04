Tarihi karar! VAR sistemi artık...
Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkede tartışılan VAR sistemi için Premier Lig'den devrim gibi bir karar geliyor. Kararın kapsamında ise 'Şeffaflık' ilkesi var...
Premier Lig yönetimi, bu sezon başında liglerinde kullanımına başlanan VAR için yeni bir karar almaya hazırlanıyor. İngiliz basınının haberine göre, Premier Lig'de VAR'dan alınan kararlar, hoparlör aracılığıyla taraftarlara aktarılacak. Bu sayede kararların neden alındığı açıklanacak.
Premier Lig yönetimi, VAR'ın şeffaflığı için böyle bir karar almayı düşünüyor. Eğer FIFA ve IFAB'dan onay alması halinde karar, yürürlüğe girilecek.
- 04.12.2019
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Yorum
Yaşaddin 12 Haziran 2020 Türkiye-İtalya arasında Roma da yapılacak olan açılış maçında Türk Milli Takımımıza başarılar diliyorum kazanacak
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Bir takıma bedel
Toplam 1
Yorum
laz kral sağ ayağını acilen geliştir anca yürürken kullanıyorsun bu yüzden attığının iki katını kaçırdın lütfen sağ ayak çalış
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Görünmeyen kahraman Atiba
Toplam 1
Yorum
murat1903 heykeli dikilesi insan
Tarihi karar! VAR sistemi artık... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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