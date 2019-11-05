İngiltere bunu konuşuyor... Sahibinden satılık 'VAR'

İngiltere Premier Lig'de büyük bir VAR krizi patlak verdi. The Sun'ın haberinde esprili bir dille 'VAR' monitörlerinin satışa çıkarıldığı yazıldı. Gazete ilan sahibi olarak da Premier Lig'de hakemlerin patronu olan Mike Riley'i gösterdi. Gelecek hafta düzenlenecek olan lig toplantısında bu konunun konuşulacağı ifade edilirken bir yetkili şöyle açıklama yaptı;

'HİÇ MANTIĞI YOK'

'Hakemlerin hiç kullanmadığı monitörlerin saha kenarında olmasının hiçbir mantığı yok. UEFA diyorki son karar hakemindir, VAR yetkililerinin değil. Hakemin inandığı kararları verdiğini görmek, hem futbolcu için hem de taraftarlar için daha iyi.' dedi.