İngiltere bunu konuşuyor... Sahibinden satılık 'VAR'
İngiltere 'VAR' krizi... Premier Lig takımları tam 110 maç oynanmasına rağmen bir kere bile kullanılmayan saha kenarındaki VAR monitörlerinden şikayetçi... The Sun'ın haberinde esprili bir dille 'Premier Lig VAR monitörleri, 2019 model kullanılmamış, sahibi dikkatli bakmış, tam kapasite çalışan (Sanırız)' sözleriyle monitörleri temsili olarak satışa çıkardı.
İngiltere Premier Lig'de büyük bir VAR krizi patlak verdi. The Sun'ın haberinde esprili bir dille 'VAR' monitörlerinin satışa çıkarıldığı yazıldı. Gazete ilan sahibi olarak da Premier Lig'de hakemlerin patronu olan Mike Riley'i gösterdi. Gelecek hafta düzenlenecek olan lig toplantısında bu konunun konuşulacağı ifade edilirken bir yetkili şöyle açıklama yaptı;
'HİÇ MANTIĞI YOK'
'Hakemlerin hiç kullanmadığı monitörlerin saha kenarında olmasının hiçbir mantığı yok. UEFA diyorki son karar hakemindir, VAR yetkililerinin değil. Hakemin inandığı kararları verdiğini görmek, hem futbolcu için hem de taraftarlar için daha iyi.' dedi.
- 05.11.2019
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