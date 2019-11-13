Yeni gözde Ziyech
Tottenham, Real Madrid'e transfer olmasına kesin gözüyle bakılan Christian Eriksen'in alternatifi olarak Ajax'ın 26 yaşındaki orta sahası Hakim Ziyech'i listeye aldı.
Christian Eriksen'i Real Madrid'e göndermesi beklenen Tottenham, Danimarkalı oyuncunun alternatifi olarak Hakim Ziyech'i belirledi. Ajax'ın 26 yaşındaki Faslı yıldızı için 40 milyon euro'luk bütçe ayrıldı.
- 13.11.2019
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baksoy Artık kendini kanıtlama zamanı geldi ? Boyu posu yerinde iyi de bir takımdan transfer edildi kendini göstersin artık ?
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