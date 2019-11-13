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13 Kasım 2019, Çarşamba
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Yeni gözde Ziyech

Yeni gözde Ziyech

Tottenham, 'e transfer olmasına kesin gözüyle bakılan Christian 'in alternatifi olarak Ajax'ın 26 yaşındaki orta sahası 'i listeye aldı.

Christian 'i 'e göndermesi beklenen Tottenham, Danimarkalı oyuncunun alternatifi olarak 'i belirledi. Ajax'ın 26 yaşındaki Faslı yıldızı için 40 milyon euro'luk bütçe ayrıldı.

  1. 13.11.2019
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