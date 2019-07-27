Arsenal Pepe için Lille ile anlaştı

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, Lille forması giyen Nicolas Pepe'nin transferi konusunda oyuncunun kulübü ile anlaşmaya vardı. BBC'de yer alan habere göre İngiliz ekibi, Fransız temsilcisine bu transfer karşılığında 72 milyon sterlin (80 milyon Euro) ödeyecek.

Haberin detayında transferin 24 ile 48 saat içerisinde resmiyete kavuşacağı bildirildi. Geride bıraktığımız sezon Lille formasıyla 23 gole imzasını atan genç futbolcunun Arsenal'in aradığı isim olduğuna dikkat çekildi.

Bu arada İngiliz ekibi, bu transferden önce Crystal Palace forması giyen Wilfried Zaha için 40 milyon Euro önermişti ancak oyuncunun kulübü 80 milyon Euro istediği için transfer gerçekleşmemişti.

