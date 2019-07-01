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01 Temmuz 2019, Pazartesi
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'den 5 futbolcusuna veda

Chelsea'den 5 futbolcusuna veda

ekibi 'de, , , , Eduardo ve ile yolların ayrıldığı duyuruldu. geride bıraktığımız sezonun devre arasında tecrübeli stoper Cahill ile ilgilenmişti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, ", , , Eduardo ve , dün sözleşmelerinin bitmesinin ardından 'den ayrıldılar" ifadeleri kullanıldı.

Chelsea, ocak ayında 'tan kiralık olarak takıma katılan Gonzalo Higuain'in 36 milyon avroluk satın alma ve 18 milyon avroluk kira uzatma maddelerini kullanmadı.

Londra ekibi, Gary Cahill, Kyle Scott ve Eduardo'ya yeni mukavele önermezken, 39 yaşındaki kaleci Rob Green ise daha önce emekliliğini açıklamıştı.


  1. 01.07.2019
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