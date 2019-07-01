Chelsea'den 5 futbolcusuna veda
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de, Gonzalo Higuain, Gary Cahill, Rob Green, Eduardo ve Kyle Scott ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Galatasaray geride bıraktığımız sezonun devre arasında tecrübeli stoper Cahill ile ilgilenmişti.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gonzalo Higuain, Gary Cahill, Rob Green, Eduardo ve Kyle Scott, dün sözleşmelerinin bitmesinin ardından Chelsea'den ayrıldılar" ifadeleri kullanıldı.
Chelsea, ocak ayında Juventus'tan kiralık olarak takıma katılan Gonzalo Higuain'in 36 milyon avroluk satın alma ve 18 milyon avroluk kira uzatma maddelerini kullanmadı.
Londra ekibi, Gary Cahill, Kyle Scott ve Eduardo'ya yeni mukavele önermezken, 39 yaşındaki kaleci Rob Green ise daha önce emekliliğini açıklamıştı.
- 01.07.2019
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Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Chelsea'den 5 futbolcusuna veda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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