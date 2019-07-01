İtalya Serie A ekiplerinden Roma, transferlerini açıklarken örnek teşkil edecek bir sisteme geçtiğini duyurdu. Başkent temsilcisi bu yaz tüm yeni transferlerini, kayıp bir çocuğun görseliyle paylaşacak. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İtalyan ekibi Roma, transfer tanıtımlarında tüm kulüplere örnek olacak bir uygulama geliştirdi.
Sosyal medya hesabından Amadou Diawara'yı kadrosuna kattığını duyuran sarı-kırmızılı ekip, tanıtım videosuna kayıp bir çocuğun görselini de ekledi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre kayıp çocukları aramak için kurulan Missing Kids derneği ile iş birliği kapsamında bu yaz tüm transfer tanıtımlarında aynı yöntem kullanılacak.
Milli futbolcu Cengiz Ünder'in de formasını terlettiği Roma Kulübü, aldığı kararla spor camiasından büyük takdir topladı.
Official: Amadou Diawara is now a Roma player.— AS Roma English (@ASRomaEN) 1 Temmuz 2019
This summer #ASRoma is using the publicity generated by each transfer announcement video on social media to help raise awareness about the search for missing children globally.
@MissingKids ?? @telefonoazzurro pic.twitter.com/bz1eCyRm9F
- 01.07.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Roma'dan kayıp ilanlı transfer açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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