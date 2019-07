Roma'dan kayıp ilanlı transfer açıklaması

İtalyan ekibi Roma, transfer tanıtımlarında tüm kulüplere örnek olacak bir uygulama geliştirdi.

Sosyal medya hesabından Amadou Diawara'yı kadrosuna kattığını duyuran sarı-kırmızılı ekip, tanıtım videosuna kayıp bir çocuğun görselini de ekledi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre kayıp çocukları aramak için kurulan Missing Kids derneği ile iş birliği kapsamında bu yaz tüm transfer tanıtımlarında aynı yöntem kullanılacak.

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in de formasını terlettiği Roma Kulübü, aldığı kararla spor camiasından büyük takdir topladı.

Official: Amadou Diawara is now a Roma player.



This summer #ASRoma is using the publicity generated by each transfer announcement video on social media to help raise awareness about the search for missing children globally.

@MissingKids ?? @telefonoazzurro pic.twitter.com/bz1eCyRm9F