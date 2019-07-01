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01 Temmuz 2019, Pazartesi
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'dan kayıp ilanlı açıklaması

Roma'dan kayıp ilanlı transfer açıklaması

İtalya Serie A ekiplerinden , transferlerini açıklarken örnek teşkil edecek bir sisteme geçtiğini duyurdu. Başkent temsilcisi bu yaz tüm yeni transferlerini, kayıp bir çocuğun görseliyle paylaşacak. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalyan ekibi , tanıtımlarında tüm kulüplere örnek olacak bir uygulama geliştirdi.

Sosyal medya hesabından Amadou Diawara'yı kadrosuna kattığını duyuran sarı-kırmızılı ekip, tanıtım videosuna kayıp bir çocuğun görselini de ekledi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre kayıp çocukları aramak için kurulan Missing Kids derneği ile iş birliği kapsamında bu yaz tüm transfer tanıtımlarında aynı yöntem kullanılacak.

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in de formasını terlettiği Roma Kulübü, aldığı kararla spor camiasından büyük takdir topladı.


  1. 01.07.2019
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