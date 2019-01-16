Peter Cech futbolu bırakıyor
18 Nisan 2019, Perşembe
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Peter Cech futbolu bırakıyor

Peter Cech futbolu bırakıyor

’in Çek file bekçisi, sezon sonunda futbolu bırakıyor. 36 yaşındaki kalecinin 20 kupası bulunuyor.

Türk futbolseverlerin EURO 2008'de elinden kaçırdığı topla ve her zaman taktığı kasketiyle hatırladığı ünlü kaleci futbolu bırakıyor. Çek file bekçisi, açıklamasında, "İlk profesyonel sözleşmemi imzalamamın üzerinden 20 yıl geçti. 15 yıldır Premier Lig'de oynuyorum ve mümkün olan her kupayı kazandım. Sezon sonunda emekli olacağım" dedi. 36 yaşındaki kaleci, 717 resmi maça çıkarken, 20 kupa kaldırdı.

  1. 16.1.2019
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