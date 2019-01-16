Peter Cech futbolu bırakıyor
Arsenal’in Çek file bekçisi, sezon sonunda futbolu bırakıyor. 36 yaşındaki kalecinin 20 kupası bulunuyor.
Türk futbolseverlerin EURO 2008'de elinden kaçırdığı topla ve her zaman taktığı kasketiyle hatırladığı ünlü kaleci Petr Cech futbolu bırakıyor. Çek file bekçisi, açıklamasında, "İlk profesyonel sözleşmemi imzalamamın üzerinden 20 yıl geçti. 15 yıldır Premier Lig'de oynuyorum ve mümkün olan her kupayı kazandım. Sezon sonunda emekli olacağım" dedi. 36 yaşındaki kaleci, 717 resmi maça çıkarken, 20 kupa kaldırdı.
- 16.1.2019
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Zirvede kriz var
Toplam 3
Yorum
ironman Başakşehir takımının önce doğru dürüst bir geliri olmadan nasıl Ardaya 6M€ verebildiğini bir açıklasanız sayın başkan .
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Kasımpaşa maçı yeniden oynansın
Toplam 1
Yorum
Altan Şaka gibisiniz yemin ediyorum
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Hikmet Karaman'dan Galatasaray'a taş
Toplam 5
Yorum
YAPMA SEN İYİ BİR HOCASIN GS LI OLDUĞUNU SANDIĞIMIZ SN HİKMET HOCA GS YI YIKANLARIN NEMASINDAN ANLAŞILIYOR Kİ SENDE YARARLANMAK İSTİYORSUN. KONUŞMANA BAKILIRSA
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