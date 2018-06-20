Leicester City orta sahaya Maddison'u transfer etti
İngiliz kulübü Leicester City, 21 yaşındaki futbolcu Maddison'ı Norwich City'den transfer etti
İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City, İngiltere Championship'te Norwich City forması giyen James Maddison'ı renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İngiltere 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda da oynayan Maddison ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.
Leicester City, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisini paylaşmadı ancak İngiliz basını, transferin 22 milyon sterlin (yaklaşık 25 milyon avro) karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.
Maddison, geçen sezon Norwich City formasıyla oynadığı 49 karşılaşmada 15 gol ve 11 asist üretti.
- 20.6.2018 21:00
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Trabzonspor'dan KAP'a Okay açıklaması
Toplam 3
Yorum
kaya kayseriden çok ucuza gitmişti aynı şekilde trabzondan da ucuza gitti. Şu adamın değeri avrupada en az 15 mil euro
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İmbula sürprizi
Toplam 2
Yorum
Ferhat Kaç yaşında geliceksin 30? hiç gelme daha iyi Türkiye Liginde artık alıncaksa 30 yaş altı alınsın bune gelen para için geliyor
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Beşiktaş Burak Yılmaz için diğer transferleri bekliyor
Toplam 5
Yorum
debian besiktas icin burak yilmaz yanlis transfer olur... nedenini tum besiktas taraftari cok iyi biliyor....bos konusmaya gerek yok.
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