Leicester City orta sahaya Maddison'u transfer etti – Fotomaç – 20 Haziran 2018
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    21 Haziran 2018, Perşembe
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    orta sahaya Maddison'u etti

    Leicester City orta sahaya Maddison'u transfer etti

    İngiliz kulübü , 21 yaşındaki futbolcu Maddison'ı 'den etti

    Premier Lig takımlarından , İngiltere Championship'te forması giyen James Maddison'ı renklerine bağladı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İngiltere 21 Yaş Altı 'nda da oynayan Maddison ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

    Leicester City, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisini paylaşmadı ancak İngiliz basını, transferin 22 milyon sterlin (yaklaşık 25 milyon avro) karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.

    Maddison, geçen sezon Norwich City formasıyla oynadığı 49 karşılaşmada 15 gol ve 11 asist üretti.

    1. 20.6.2018 21:00
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