Cenk Tosun ilk golünü attı ama Everton kazanamadı / İZLEYİN – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    ilk golünü attı ama Everton kazanamadı / İZLEYİN

    Cenk Tosun ilk golünü attı ama Everton kazanamadı / İZLEYİN

    Beşiktaş'tan İngiliz ekibi Everton'a transfer olan , yeni takımındaki ilk golünü Burnley'e attı.

    'in 29. haftasında , Burley ile oynanan maça ilk 11'de başladı.

    5. MAÇINDA GOLLE TANIŞTI
    Daha önce çıktığı maçlarda rakip fileleri sarsma başarısı gösteremeyen milli oyuncu, bu şanssızlığını Burnley maçıyla kırdı. Karşılaşmanın 20. dakikasında Seamus Coleman'ın ortasında kafayla topu ağlara gönderen yıldız oyuncu takımını öne geçiren golü kaydetti. Cenk 68. dakikada yerini Oumar Niasse'ye bırakırken Everton üstünlüğünü maçın sonuna kadar koruyamadı ve sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

    BAKAN BAK: "BİZİM ÇOCUK"
    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Cenk'i kutladı. Everton formasıyla ilk golünü atan Cenk Tosun'u Bak "Bizim çocuk!" yazarak tebrik etti.

    EVERTON'DAN 'TOSUN PAŞA' AYRINTISI

    Bu arada İngiliz ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 'Tosun Paşa' ifadesi dikkatlerden kaçmadı.

    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 03:12
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