Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 2. Lig 18 yıllık hasret

18 yıllık hasret

2. Lig Kırmızı Grup'ta play-off finali yarın Mardin 1969 ile Muşspor arasında oynanacak. Mardin kazanması halinde 18 sene sonra yeniden Trendyol 1. Lig'de mücadele etme şansı yakalayacak

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2026 06:50
18 yıllık hasret

Bu sezon 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon Bursaspor'un ardından gelen Mardin 1969 ile Muşspor, 1. Lig'e yükselmek için kozlarını paylaşacak. Yarın play-off finalinde karşı karşıya gelecek iki takımdan kazanan taraf, Bursaspor'un ardından Trendyol 1. Lig'de yükselen ikinci Kırmızı Grup temsilcisi olacak. Play-off ilk turunda Kahramanmaraş İstiklalspor ile karşılaşan Mardin ekibi, hem deplasman hem de sahasında oynanan maçların 0-0 tamamlanmasının ardından penaltı atışlarında rakibine 6-5 üstünlük sağlayarak finale yükseldi.

İKİ MAÇI DA MUŞ KAZANDI

Finalde Muşspor ile karşılaşacak Mardin 1969 Spor, 9 Mayıs Cumartesi günü Diyarbakır Stadı'nda Trendyol 1. Lig bileti için sahaya çıkacak. Son olarak Mardinspor ismiyle 2007-2008 sezonunda 1. Lig'de mücadele eden Mardin temsilcisi, finali kazanması halinde 18 yıl sonra buraya geri dönecek. Geçen sezon 3. Lig 4. Grubu şampiyon olarak tamamlayan Mardın, üst üste iki sene terfi kazanma şansına bir maç uzakta. Ancak iki takım arasında normal sezonda yapılan iki maçı da Muş 1-0 ve 3-0'lık skorlarla kazanmıştı.

PLAY-OFF UZMANI

Muşspor'un da tek hedefi kazanmak üzerine kuruldu. Geçen sezon TFF 3. Lig play-off aşamasında Karşıyaka'yı eleyen Muşspor, bu sezon da TFF 2. Lig play-off turunda Aliağa FK'yi saf dışı bırakarak İzmir takımlarının adeta korkulu rüyası haline geldi. Bu kez Mardin 1969 ile karşılaşacak olan Muş, geçen yıl olduğu gibi playoff yoluyla terfi etmenin hesaplarını yapıyor.

'KUPAYI İSTİYORUZ'

Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü Bülent Akan, iyi geçen sezonun ardından play-off finalini de kazanmak istediklerini söyledi. Taraftarların her zaman kendilerine büyük destek verdiğini belirten Akan, "İnşallah kupayı tüm Mardin halkına getireceğiz. Yüzde 50 şansımız var. Muşspor'a da saygı duyuyoruz ama son maçta elimizden gelenin fazlasını yaparak kupayı getirmek istiyoruz" dedi.

