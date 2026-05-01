Avantaj Elazığ’da

2. Lig play-off'ta Beyaz Grup'ta Elazığ ilk maçta deplasmanda Adana 01'i 4-2 yenip rövanş öncesi avantaj sağladı.
TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2026 06:50
2. Lig yükselme play-off 1. Tur maçları başladı. Beyaz Grup'ta Elazığspor, Adana 01 FK'yle deplasmanda karşılaştı. Bordo-beyazlılar, Adana ekibinin 32'de kaleci Taha Cengiz Demirtaş'ın kırmızı gördüğü maçtan 4-2 galip ayrıldı. Kırmızı Grup'ta ise K.Maraş İstiklal, evinde Mardin'le golsüz berabere kaldı. Kırmızı Grup'taki diğer maçta da Aliağa sahasında Muş'la 1-1 berabere kaldı. Rövanşlar, 4 Mayıs Pazartesi yapılacak.