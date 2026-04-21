İlklerin takımı

Bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek 1. Lig’e yükselen Bursaspor, profesyonel liglerin tamamında şampiyonluk yaşayan ilk ekip ünvanını elde etti.
TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 06:50
Akınspor, Acar İdman Yurdu, Demirçelikspor, İstiklalspor ve Pınarspor'un 1963 yılında birleşerek kurduğu, beyazını Uludağ'ın karından, yeşilini Bursa Ovası'ndan alan Anadolu'nun köklü kulübü Bursaspor, adeta küllerinden doğuyor. Süper Lig'de 2009-10 sezonunu şampiyon tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden yeşil-beyazlılar, mali sıkıntıların ardından 2018-2019 sezonunda küme düştü. Bursa temsilcisi, kötü sürecin ardından gidişatı durduramayarak önce 3. Lig ardından da 2. Lig'e güçlü bir şekilde geri döndü. Taraftar desteği ve yakalanan havayla Timsah, 2. Lig'de de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve 1. Lig'e yükseldi. Bursaspor'un bu süreçteki en dikkati çeken özelliği, taraftarın iç saha maçlarına gösterdiği ilgi oldu. Bursa'daki maçların tamamı 40 bini aşkın taraftar desteğiyle oynandı.