33 bin bilet 15 dakikada bitti

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2026 06:50
2. LİG Kırmızı Grup'ta yarın Eskişehir'de Ankara Demir'le oynayacak lider Bursaspor'da taraftarlar, şampiyonluk maçına büyük ilgi gösterdi. Satışa sunulan 33 bin bilet, sadece 15 dakika içerisinde tüketildi. Timsahlar, yarın Ankara Demirspor'u mağlup eder, takipçisi Aliağa da puan kaybederse, bitime 2 hafta kala 1. Lig'e yükselecek.