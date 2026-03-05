Furkan'ın hasreti bitti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından kurtulamayan Altınordu'da Furkan'ın forma hasreti Batman Petrolspor maçında sona erdi. İzmir ekibinin altyapısından yetişip iki kez çapraz bağ sakatlığı yaşayan genç oyuncu, Batman maçının son dakikalarında oyuna girerek yeşil sahalara dönüş yaptı. Furkan'ın önümüzdeki haftalarda daha fazla süre alması bekleniyor.
TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 Perşembe 06:50
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından kurtulamayan Altınordu'da Furkan'ın forma hasreti Batman Petrolspor maçında sona erdi. İzmir ekibinin altyapısından yetişip iki kez çapraz bağ sakatlığı yaşayan genç oyuncu, Batman maçının son dakikalarında oyuna girerek yeşil sahalara dönüş yaptı. Furkan'ın önümüzdeki haftalarda daha fazla süre alması bekleniyor.