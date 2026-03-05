CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler TFF 2. Lig Furkan'ın hasreti bitti

Furkan'ın hasreti bitti

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 Perşembe 06:50
Furkan'ın hasreti bitti
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından kurtulamayan Altınordu'da Furkan'ın forma hasreti Batman Petrolspor maçında sona erdi. İzmir ekibinin altyapısından yetişip iki kez çapraz bağ sakatlığı yaşayan genç oyuncu, Batman maçının son dakikalarında oyuna girerek yeşil sahalara dönüş yaptı. Furkan'ın önümüzdeki haftalarda daha fazla süre alması bekleniyor.
