Bursa’da iki isim PFDK’da!

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 06:50
Bursaspor, deplasmanda 3-1 kazandığı Menemen FK maçı sonrasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Yeşil beyazlılar, çirkin ve kötü tezahürat ile merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle disipline sevk edilirken, Futbol Şube Sorumlusu Coşkun Yavuz ve yardımcı antrenör Fatih Şen de talimatlara aykırı hareketi nedeniyle, disipline sevk edildi.