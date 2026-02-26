CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 2. Lig Bursa’da iki isim PFDK’da!

Bursa’da iki isim PFDK’da!

Bursaspor, deplasmanda 3-1 kazandığı Menemen FK maçı sonrasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 06:50
Bursa’da iki isim PFDK’da!
Bursaspor, deplasmanda 3-1 kazandığı Menemen FK maçı sonrasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Yeşil beyazlılar, çirkin ve kötü tezahürat ile merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle disipline sevk edilirken, Futbol Şube Sorumlusu Coşkun Yavuz ve yardımcı antrenör Fatih Şen de talimatlara aykırı hareketi nedeniyle, disipline sevk edildi.
Nefes kesen maç dış basında! İşte o manşetler
G.Saray, Juve'yi eledi kasasını doldurdu!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Yüreğinde millet sevdası ardında milyonların duası: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 72 yaşında!
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray son 16'da! İşte ülke puanımız
G.Saray'da flaş ayrılık iddiası! Transferde domino etkisi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nefes kesen maç dış basında! İşte o manşetler Nefes kesen maç dış basında! İşte o manşetler 03:56
Nefes kesen maç dış basında! İşte o manşetler Nefes kesen maç dış basında! İşte o manşetler 03:55
Osimhen büyük karakter koydu Osimhen büyük karakter koydu 03:51
Helal olsun Helal olsun 03:50
Harika Barış Harika Barış 03:49
Arrivederci Juventus Arrivederci Juventus 03:48
Daha Eski
Korku filmi! Korku filmi! 03:45
Büyük kral Büyük kral 03:43
Başkan Erdoğan, G.Saray’ı kutladı Başkan Erdoğan, G.Saray’ı kutladı 03:33
Tedesco'dan N. Forest maçı sözleri! "İngiltere'de mucize..." Tedesco'dan N. Forest maçı sözleri! "İngiltere'de mucize..." 03:33
G.Saray için Kenan Yıldız ve Lookman itirafı! G.Saray için Kenan Yıldız ve Lookman itirafı! 03:33
G.Saray'dan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Transfer... G.Saray'dan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Transfer... 03:33