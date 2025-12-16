Bursa’da Çam şoku

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

2'nci Lig Kırmızı Grup'un şampiyonluk adaylarından Bursaspor deplasmanda karşılaşacağı Somaspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Yeşilbeyazlılar, Ankara Demirspor maçında sakatlanan Sertaç Çam'ın yapılan muayene ve MR görüntülemeleri sonucunda sağ arka adalesinde (hamstring kası) zorlanma ve ödem tespit edildiği açıklandı. Sertaç Çam, bu nedenle Somaspor maçı kadrosunda yer alamayacak.